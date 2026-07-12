Seopan plantea invertir 4.267 millones en la cuenca del Guadiana para afrontar las sequías y reducir el riesgo de inundaciones

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) propone movilizar 4.267 millones de euros en la cuenca del Guadiana hasta 2035 para reforzar la seguridad hídrica, modernizar las infraestructuras del agua y reducir el impacto de las sequías y las inundaciones. La iniciativa forma parte del informe Estrategia e inversiones para la eficiencia y resiliencia hídrica en España, elaborado por Seopan junto a la ingeniería TYPSA, en el que la organización plantea una inversión global de 103.824 millones de euros para todo el país durante la próxima década.

La propuesta sitúa a la demarcación del Guadiana entre las cuencas que requieren un mayor esfuerzo inversor debido al estrés hídrico, la presión sobre los acuíferos, la necesidad de adaptar las infraestructuras al cambio climático y el riesgo creciente de inundaciones. Del total previsto para esta cuenca, 3.597 millones se destinarían a garantizar el abastecimiento y mejorar la gestión del agua, mientras que otros 670 millones irían dirigidos a actuaciones frente a las inundaciones.

Cambio de escala en las inversiones

El presidente de Seopan, Julián Núñez, defiende que el problema del agua exige un cambio de escala en las inversiones públicas. "La escasez de agua en España ya no es un fenómeno excepcional, sino estructural, y afecta de manera especialmente intensa a cuencas como la del Guadiana", afirma. En su opinión, "es necesario un mayor esfuerzo presupuestario con un marco financiero adecuado para garantizar el cumplimiento de la planificación hidrológica y la seguridad hídrica".

Entre las actuaciones que propone la patronal destacan 2.633 millones de euros para renovar y modernizar las infraestructuras del ciclo urbano del agua, incluyendo redes de abastecimiento, saneamiento y depuración. El informe también reserva 478 millones para mejorar el estado ecológico de las masas de agua y recuperar acuíferos, 187 millones para actuaciones de adaptación al cambio climático y modernización de regadíos, 177 millones para digitalizar y monitorizar el ciclo integral del agua y 123 millones para nuevas infraestructuras en el marco de un futuro Acuerdo Nacional del Agua.

En materia de inundaciones, Seopan plantea destinar 418 millones de euros a Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS), 230 millones a infraestructuras verdes para restaurar cauces y ecosistemas fluviales y 22 millones a medidas estructurales de protección frente a avenidas.

Cuenca afectada por la sequía

El informe advierte de que la cuenca del Guadiana es una de las más afectadas por la sequía en España. Según recoge el estudio, los últimos análisis del CEDEX estiman que la escorrentía natural podría reducirse más de un 12%, por lo que considera prioritario optimizar el uso del agua mediante una gestión más eficiente, la modernización de los regadíos y el incremento de la reutilización de aguas regeneradas.

Otro de los aspectos que destaca la organización es el riesgo creciente de inundaciones. El informe cifra en 73.027 las personas que viven en zonas inundables de mayor riesgo dentro de la cuenca del Guadiana, una situación que, según Seopan, obliga a acelerar las inversiones para adaptar las infraestructuras hidráulicas al cambio climático.

Además, la asociación recuerda que los estudios sobre cambio climático reflejan un incremento de las precipitaciones máximas acumuladas en parte de las presas españolas, incluidas algunas de esta demarcación hidrográfica, lo que refuerza la necesidad de actuar sobre su seguridad y capacidad de respuesta.

Proyectos para la cuenca del Guadiana

El documento también identifica proyectos concretos para la cuenca del Guadiana, entre ellos la renovación de las infraestructuras del ciclo urbano del agua, nuevas estaciones depuradoras en municipios como Don Benito-Villanueva de la Serena, Villafranca de los Barros o Montijo-Puebla de la Calzada, mejoras en los sistemas de abastecimiento de distintas zonas de Extremadura y actuaciones para incrementar la eficiencia de los regadíos y recuperar masas de agua subterránea.

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Seopan concluye que, aunque la planificación hidrológica ha recuperado parte del retraso acumulado durante años, la ejecución de las medidas previstas apenas alcanza el 30% debido a la insuficiencia presupuestaria y a la lentitud de los procesos administrativos. La patronal sostiene que esta situación reduce la capacidad del sistema para responder con rapidez a episodios de sequía prolongada o inundaciones y defiende que acelerar las inversiones resulta clave para garantizar la resiliencia hídrica de la cuenca del Guadiana y del conjunto del país.