Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AlquileresDeportesAgendaPrespuesto PP y VOXDespedida a Gene García
instagram

Arte y convivencia

Un campamento para amantes de la pintura en la Rucab de Badajoz

Para niños de 10 a 14 años y que se desarrolla esta semana

Una joven plantea una pintura sobre lienzo en una imagen de archivo.

Una joven plantea una pintura sobre lienzo en una imagen de archivo. / La Crónica

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Fundación Caja Badajoz pone en marcha el Campamento de Dibujo y Pintura, una iniciativa artística dirigida a niños y niñas de entre 10 y 14 años que se desarrollará del 13 al 17 de julio. Cada día los menores disfrutarán de actividades de 10.00 a 13.00 horas que se desarrollarán en la residencia universitaria Rucab.

A lo largo de esta experiencia, los participantes tendrán la oportunidad de acercarse al mundo del arte a través del aprendizaje de las nociones fundamentales del dibujo y la pintura. Mediante diferentes actividades prácticas, trabajarán aspectos como la observación, la representación, el uso del color, las formas, la composición y diversas técnicas pictóricas.

Fomento de la creatividad y la capacidad de expresión

Más allá de aprender a dibujar y pintar, este campamento busca fomentar la creatividad, la imaginación y la capacidad de expresión de los más jóvenes, ayudándoles a desarrollar la concentración y a transmitir sus ideas y emociones a través del lenguaje visual.

Noticias relacionadas y más

El Campamento de Dibujo y Pintura se presenta como una oportunidad para disfrutar del arte en un entorno creativo y participativo, donde experimentar, descubrir nuevas habilidades y dar los primeros pasos en el apasionante camino de la creación artística.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere el artista Gene García, uno de los impulsores culturales de Badajoz
  2. El IES Bárbara de Braganza de Badajoz estrena con éxito el primer Grado Medio de Técnico en Seguridad de Extremadura
  3. Los arqueólogos de la excavación de la avenida de Huelva destacan una maqbara única en Extremadura y desvelan hallazgos inéditos
  4. La compañía alemana Deutz, con sede en Zafra, compra por 1.600 millones una empresa de vehículos militares
  5. Atropellan a varias personas en el mercadillo del Valle de Santa Ana
  6. Badajoz le da el último adiós más musical al polifacético Gene García
  7. Muere un hombre de 46 años en un rocódromo de Badajoz
  8. Una incidencia deja a centenares de pasajeros del Alvia Badajoz - Madrid 'tirados' en Oropesa

Pillan a un menor de 15 años conduciendo en Olivenza acompañado de su padre

Pillan a un menor de 15 años conduciendo en Olivenza acompañado de su padre

La familia de Israel Lancho crece: el emotivo video con el que el torero ha dado la noticia

La familia de Israel Lancho crece: el emotivo video con el que el torero ha dado la noticia

Alquilar un piso para estudiar en Badajoz cuesta ya un 50% más que hace dos años: "Una habitación ronda los 300 euros"

Alquilar un piso para estudiar en Badajoz cuesta ya un 50% más que hace dos años: "Una habitación ronda los 300 euros"

Más allá del menú: el valor de convertir cada comida en una experiencia compartida

Más allá del menú: el valor de convertir cada comida en una experiencia compartida

España se asegura un suministro masivo de gas durante quince años con contratos para la llegada de 2.250 barcos

España se asegura un suministro masivo de gas durante quince años con contratos para la llegada de 2.250 barcos

Irán anuncia ataques contra bases militares con presencia de EE. UU. en Jordania, Bahréin y Kuwait

Irán anuncia ataques contra bases militares con presencia de EE. UU. en Jordania, Bahréin y Kuwait

Los menores pacenses continúan viviendo el verano en Badajoz

Los menores pacenses continúan viviendo el verano en Badajoz

Un campamento para amantes de la pintura en la Rucab de Badajoz

Un campamento para amantes de la pintura en la Rucab de Badajoz
Tracking Pixel Contents