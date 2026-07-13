Un campamento para amantes de la pintura en la Rucab de Badajoz

Fundación Caja Badajoz pone en marcha el Campamento de Dibujo y Pintura, una iniciativa artística dirigida a niños y niñas de entre 10 y 14 años que se desarrollará del 13 al 17 de julio. Cada día los menores disfrutarán de actividades de 10.00 a 13.00 horas que se desarrollarán en la residencia universitaria Rucab.

A lo largo de esta experiencia, los participantes tendrán la oportunidad de acercarse al mundo del arte a través del aprendizaje de las nociones fundamentales del dibujo y la pintura. Mediante diferentes actividades prácticas, trabajarán aspectos como la observación, la representación, el uso del color, las formas, la composición y diversas técnicas pictóricas.

Fomento de la creatividad y la capacidad de expresión

Más allá de aprender a dibujar y pintar, este campamento busca fomentar la creatividad, la imaginación y la capacidad de expresión de los más jóvenes, ayudándoles a desarrollar la concentración y a transmitir sus ideas y emociones a través del lenguaje visual.

El Campamento de Dibujo y Pintura se presenta como una oportunidad para disfrutar del arte en un entorno creativo y participativo, donde experimentar, descubrir nuevas habilidades y dar los primeros pasos en el apasionante camino de la creación artística.