Arte y convivencia
Un campamento para amantes de la pintura en la Rucab de Badajoz
Para niños de 10 a 14 años y que se desarrolla esta semana
Fundación Caja Badajoz pone en marcha el Campamento de Dibujo y Pintura, una iniciativa artística dirigida a niños y niñas de entre 10 y 14 años que se desarrollará del 13 al 17 de julio. Cada día los menores disfrutarán de actividades de 10.00 a 13.00 horas que se desarrollarán en la residencia universitaria Rucab.
A lo largo de esta experiencia, los participantes tendrán la oportunidad de acercarse al mundo del arte a través del aprendizaje de las nociones fundamentales del dibujo y la pintura. Mediante diferentes actividades prácticas, trabajarán aspectos como la observación, la representación, el uso del color, las formas, la composición y diversas técnicas pictóricas.
Fomento de la creatividad y la capacidad de expresión
Más allá de aprender a dibujar y pintar, este campamento busca fomentar la creatividad, la imaginación y la capacidad de expresión de los más jóvenes, ayudándoles a desarrollar la concentración y a transmitir sus ideas y emociones a través del lenguaje visual.
El Campamento de Dibujo y Pintura se presenta como una oportunidad para disfrutar del arte en un entorno creativo y participativo, donde experimentar, descubrir nuevas habilidades y dar los primeros pasos en el apasionante camino de la creación artística.
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