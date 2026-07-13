Cáritas Mérida-Badajoz recauda 60.000 euros para las víctimas del terremoto de Venezuela

Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz ha recaudado más de 60.000 euros para las víctimas y familias afectadas por los terremotos que sacudieron el país de Venezuela el pasado 24 de junio. Estos fondos, que han sido enviados de manera íntegra a Cáritas Venezuela, permiten a la organización actuar sobre el terreno con rapidez y precisión.

"Cuando una tragedia de esta magnitud sacude a un pueblo entero, lo que importa es que la ayuda llegue bien y a tiempo. Socios, donantes, empresas e instituciones de nuestra diócesis han respondido de inmediato. Nuestra sociedad está respondiendo con una generosidad que nos emociona", señala José Manuel Rodríguez Muñoz, director de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz.

Así, concluida la primera fase de actuación, Cáritas Venezuela benefició a 4.481 familias a través de la entrega de kits de seguridad alimentaria, lo que equivale a 72.000 personas atendidas. Ha distribuido también 1.000 kits para equipos de búsqueda y rescate, más de 120.000 litros de agua potable y 73.356 insumos médicos y medicamentos, alcanzando a 17.924 personas. El 61,3% de los insumos fue entregado directamente a hospitales y centros de salud.

Corazón

Cabe destacar que un promedio de 280 voluntarios trabaja en la operación con una media de 7,5 horas por persona, lo que representa 2.100 horas de servicio diarias al servicio de las familias afectadas. El voluntariado es, en palabras de la propia Cáritas Venezuela, el corazón de esta respuesta.

Las actividades se priorizan en los estados más afectados por el desastre, como La Guaira, donde se concentran los mayores niveles de destrucción de viviendas, infraestructura y servicios básicos. También hay importantes daños en el Distrito Capital (Caracas) y en Miranda, Carabobo y Yaracuy, ubicados cerca de la zona del epicentro, así como en Aragua y Falcón, donde los daños son considerables.

Además de las intervenciones en los estados directamente afectados, Cáritas Venezuela brinda asistencia a familias desplazadas que se han trasladado a otras zonas del país en busca de refugio con familiares, comunidades de acogida o instalaciones de la Iglesia.

Una emergencia que no ha terminado

Además, Cáritas Venezuela solicita expresamente que toda ayuda que llegue desde el exterior se haga en forma de donación económica. Esta decisión no es arbitraria, sino que permite comprar exactamente lo que cada comunidad necesita en cada momento, adaptando la ayuda a la evolución de la emergencia, además de contribuir a la recuperación del tejido económico local.

Para garantizar que los fondos lleguen con eficacia, Cáritas Española ha desplegado a un cooperante, Manuel Gutiérrez, con base en Bogotá, que ya se ha incorporado al equipo de Cáritas Venezuela. Gutiérrez ha visitado La Guaira y ha escuchado de primera mano las necesidades de las personas. Su objetivo es identificar los vacíos en la respuesta para dirigir los recursos allí donde nadie más llega.

"La realidad es completamente desoladora, no hay palabras para describirla, pero los equipos de Cáritas, personas voluntarias y profesionales trabajan sin descanso para mitigar el sufrimiento de tantísimos afectados", asegura Gutiérrez.

Allí trabaja junto a representantes de Cáritas de Estados Unidos, Alemania, América Latina y Puerto Rico, con especialistas en agua y saneamiento, seguridad alimentaria, gestión de riesgos y refugio. Un equipo internacional que no solo atiende la urgencia, sino que busca fortalecer las capacidades de Cáritas Venezuela de cara a las fases de recuperación y reconstrucción.

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La directora de Cáritas Venezuela, Janeth Márquez, ha advertido que los recursos movilizados hasta ahora cubren la fase inicial de la emergencia y que las etapas de recuperación y reconstrucción exigirán sostener la solidaridad en el tiempo.