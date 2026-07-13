Clase Aquactiva en el Espacio Senior de Fundación Caja Badajoz

Fundación Caja Badajoz ofrece este verano una nueva propuesta de actividad física saludable con la puesta en marcha de clases de aquagym en la Rucab, dirigidas a personas mayores de 55 años que quieran mantenerse activas de una forma segura, refrescante y adaptada.

Las sesiones se desarrollarán durante los meses de julio y agosto los lunes y miércoles en la piscina de la Residencia Universitaria de Fundación Caja Badajoz, un espacio idóneo para disfrutar del ejercicio en el medio acuático y combatir las altas temperaturas propias de la época estival.

Movimiento, resistencia y coordinación

El aquagym es una disciplina que combina movimiento, resistencia y coordinación dentro del agua, favoreciendo un entrenamiento de bajo impacto que ayuda a cuidar las articulaciones, mejorar la movilidad y fortalecer la musculatura sin generar una sobrecarga excesiva.

Además de sus beneficios físicos, esta actividad contribuye al bienestar general de los participantes, favoreciendo la circulación, la flexibilidad y el estado de ánimo, al tiempo que ofrece un espacio de encuentro y socialización en un ambiente dinámico y saludable.

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Con esta iniciativa, Fundación Caja Badajoz apuesta por promover un envejecimiento activo y por ofrecer alternativas que permitan disfrutar del verano manteniéndose en movimiento de una manera divertida, cómoda y adaptada a las necesidades de las personas mayores.