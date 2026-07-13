Suceso
Detenido en Badajoz por engañar a su expareja para crear dos empresas a su nombre en Portugal
La víctima creyó que firmaba los documentos necesarios para ser contratada como dependienta, pero figuraba como administradora única de las sociedades
La Policía Nacional ha detenido en Badajoz a un hombre de 47 años como presunto autor de los delitos de estafa y falsedad documental, después de que, supuestamente, engañara a su expareja para constituir dos empresas a su nombre en Portugal.
La investigación comenzó tras la denuncia de la víctima, vecina de la capital pacense, en la Comisaría Provincial. La mujer explicó que había tenido conocimiento de la existencia de una empresa en el país luso cuando recibió una comunicación de la Agencia Tributaria española por no haberla declarado.
Posteriormente, el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de la Policía Judicial se hizo cargo de la investigación y realizó gestiones tanto con la Agencia Tributaria como con las autoridades portuguesas, a través de la Comisaría Conjunta de Caya-Elvas.
Así, las autoridades del país vecino confirmaron que la denunciante figuraba como administradora única de dos empresas. Al ser informada de estos hechos, la mujer relató que una antigua pareja le había pedido que firmara varios documentos con el pretexto de contratarla como dependienta en una tienda de Portugal. En realidad, indica la Policía Nacional en una nota de prensa, los documentos correspondían a la constitución de las dos sociedades.
Finalmente, los agentes identificaron al presunto responsable, que fue detenido el pasado 8 de julio. El arrestado, de 47 años y con antecedentes por hechos similares, fue puesto a disposición de la autoridad judicial tras la tramitación del correspondiente atestado.
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