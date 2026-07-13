Ibercaja y las cooperativas agro-alimentarias de Extremadura impulsan el primer campus para nuevas generaciones

El sector agro-alimentario extremeño, pilar fundamental de la economía regional con una facturación anual que supera los 2.000 millones de euros, ha marcado un hito en su hoja de ruta al presentar el primer Campus para Jóvenes Cooperativistas de Extremadura. La iniciativa, que tendrá lugar los días 12 y 13 de noviembre en Zafra, nace de una alianza entre Ibercaja y Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura, con el objetivo de convertir el relevo generacional en una realidad operativa y no solo en una declaración de intenciones. Este proyecto busca dotar a los nuevos socios de la formación necesaria para profesionalizar su gestión, integrar nuevas tecnologías y asegurar la sostenibilidad del tejido rural, un desafío que, según los promotores, requiere un cambio cultural urgente para retener el talento joven en el campo.

El anuncio ha reunido a los responsables de esta alianza, quienes han mostrado su total respaldo a esta nueva generación. Roberto Ledesma, director territorial de Ibercaja en Extremadura, ha dado la bienvenida a los asistentes recordando el vínculo de la entidad. Junto a él, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura, Ángel Pacheco; el gerente territorial de negocio agroalimentario de Ibercaja, Pedro Herrera y la presidenta de los jóvenes cooperativistas, María Victoria Fernández Trejo, han detallado la ambición de un proyecto que pretende ir mucho más allá de la financiación puntual. La puesta en común de esta iniciativa refleja el esfuerzo por consolidar un ecosistema donde la banca y el campo trabajen de la mano para garantizar que el sector agropecuario extremeño siga siendo un motor de prosperidad.

Un paso adelante en la estrategia sectorial

Durante el acto, los representantes han coincidido en que este proyecto supone un salto cualitativo respecto a las colaboraciones anteriores. Si bien Ibercaja y las cooperativas han trabajado juntas durante años con acciones puntuales, este campus marca un cambio de escala necesario. Ya no se trata solo de hablar de relevo en los negocios agropecuarios a nivel individual, sino de integrar el talento joven en la toma de decisiones estratégicas que afectan a toda la estructura cooperativa, es decir, formar a los más jóvenes en la gestión y dirección de las empresas. El objetivo principal es combinar la experiencia de los veteranos con la visión tecnológica y empresarial de los nuevos socios para hacer que las organizaciones sean más ágiles y competitivas en un mercado global.

Por su parte, el gerente comercial de negocio agroalimentario de Ibercaja, Pedro Herrera, ha situado el debate en la transformación necesaria de los órganos de gestión para garantizar la viabilidad a largo plazo del sector. Para el directivo, esta modernización es una "cuestión de supervivencia económica". Herrera ha enfatizado que la clave reside en "combinar esa experiencia de nuestros agricultores con más experiencia con el conocimiento de las nuevas tecnologías de los más jóvenes". Bajo esta premisa, Herrera ha defendido que el agro extremeño debe superar los modelos tradicionales para adoptar estructuras empresariales avanzadas, haciendo de la profesionalización de las nuevas generaciones un eje fundamental que asegure su rentabilidad futura.

El desafío del relevo generacional

Este ambicioso proyecto surge para dar respuesta a un escenario demográfico complejo. Actualmente, la Federación de Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura agrupa a más de 36.000 socios, pero de ellos, solo el 12% tiene menos de 41 años. Esta brecha generacional no solo es una estadística, sino un síntoma de un modelo que debe adaptarse a los nuevos tiempos. Para las entidades implicadas, este desequilibrio representa un riesgo real para la sostenibilidad futura, lo que ha convertido la formación y la retención del talento joven en una prioridad absoluta para garantizar la continuidad y competitividad del cooperativismo extremeño. El reto es complejo: no se trata únicamente de que los jóvenes quieran quedarse en el campo, sino de facilitar una transición natural donde la experiencia acumulada durante décadas dialogue con la digitalización y las nuevas exigencias de sostenibilidad.

La presidenta de los jóvenes cooperativistas, María Victoria Fernández Trejo, ha puesto el foco en las barreras que encuentran los nuevos socios al intentar liderar: "Como vicepresidenta de mi cooperativa, sé lo difícil que es entrar en un consejo rector, saber que te viene todo encima y que no tienes ni idea. Estamos buscando una solución para animar a esos jóvenes a empezar a participar", ha explicado. Para Fernández Trejo, esta falta de referentes y de programas de acompañamiento estructurados es, precisamente, el muro que el campus busca derribar. El evento se plantea como un espacio vital para "tejer esa red" de confianza donde los jóvenes puedan compartir inquietudes, intercambiar soluciones a problemas comunes, mejorar como empresarios y, fundamentalmente, perder el miedo a asumir responsabilidades estratégicas que conllevan estar en la alta dirección de una cooperativa.

Formación práctica y visión de futuro

El campus se estructura como una inmersión intensiva de día y medio, diseñada para trascender la formación técnica tradicional. Más allá de abordar cuestiones específicas de producción agrícola y ganadera, el programa pone especial énfasis en el desarrollo de habilidades directivas, sociales y de comunicación, y competencias esenciales para el liderazgo empresarial. La metodología será en su mayoría práctica, combinando ponencias con diversas dinámicas de grupo que favorezcan la comunicación y la intercooperación entre los asistentes, con el propósito de que esta experiencia sirva para construir redes sólidas de jóvenes cooperativistas. Asimismo, se contará con el intercambio de experiencias de las nuevas generaciones de otras comunidades autónomas que ya ocupan cargos de responsabilidad.

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Ángel Pacheco, ha aprovechado para hacer una autocrítica constructiva sobre la comunicación en el sector: "Nos hemos dedicado siempre a hacer y no comunicar lo que hacemos". El presidente ha subrayado que es fundamental que la sociedad sea consciente de que el cooperativismo es el sector que impulsa la economía regional.

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Según las instituciones, la alianza entre Ibercaja y las cooperativas no se detendrá en esta primera edición. Ambas han manifestado el compromiso de que este campus sea el primero de muchos, convirtiéndose en el germen de una red de líderes formados que garanticen que el campo extremeño siga siendo un motor de prosperidad.