La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha presidido hoy en la Base General Menacho de Bótoa un homenaje a los caídos en acto de servicio por España, donde se ha impuesto la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco a Ana María Serra, madre de la sargento Débora Grau Serra, pacense fallecida hace cinco años en Alicante durante unas maniobras militares. El acto ha distinguido así la labor de Serra de apoyo a las familias que han perdido a un ser querido en acto de servicio en el Ejército.

El acto ha comenzado con la llegada de la ministra al Cuartel General, donde ha aprovechado para felicitar y mostrar su orgullo a la Brigada Extremadura XI por las labores que realiza tanto en el Líbano como de forma parmente. Seguidamente, ha sido recibida por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; el alcalde de Badajoz, Ignacio Grajera; y la madre y hermana de Débora, Ana María Serra y Kiara Grau, entre otros.

Fotogalería | Margarita Robles entrega la Cruz al Mérito Militar a la madre de la sargento Débora Grau en Badajoz /

Una madre agradecida

Ana Serra, ha manifestado la gratitud por la medalla recibida, pero aclarando que este reconocimiento no le pertenece solo a ella, sino al "legado imborrable" de su hija y a la causa para alcanzar un millón de donantes de médula ósea'. Ha recordado que Débora era una persona generosa y sensible al sufrimiento ajeno, cuya decisión de emprender este camino nació tras la pérdida por leucemia de Julio y de Pablo Ráez, este último un ejemplo de valentía que les enseñó a mantenerse "siempre fuerte" ante la adversidad.

Asimismo, Serra ha explicado que, tras la partida de Débora, la familia continuó con su reto para que su esfuerzo no cayera en el olvido, transformando el dolor en amor, y el amor en acción para ofrecer esperanza a nuevas familias. Destacó el apoyo de las Fuerzas Armadas, cuyos miembros se han sumado masivamente como donantes de médula ósea, y agradeció a los voluntarios, al equipo médico, a las distintas unidades militares y los colectivos deportivos que continúan llevando el mensaje de la donación.

El recuerdo de Débora

Robles ha aprovechado la ocasión para ensalzar las virtudes de la homenajeada, explicando que este galardón responde a su "generosidad, humanidad y entrega a los demás", virtudes que ha definido como la mejor expresión de lo que su propia hija hubiese deseado. "Has seguido su ejemplo haciendo del dolor, amor; y lo has hecho tú y toda tu familia", ha subrayado la ministra.

Durante su intervención, Robles ha desvelado una emotiva conversación privada con Ana Serra, rememorando el pasado mes de mayo, cuando la madre le confesó haber hablado con su hija por la mañana. "Yo tengo que decirte que hoy también he hablado con Débora", ha revelado la ministra emocionada. "Le he preguntado y sé que ella me ha dicho: Estoy ahí con vosotros, estoy con mi madre". Robles ha afirmado con rotundidad haber sentido el espíritu de la sargento, garantizando que Débora se siente "orgullosa de su madre, de su familia, de su hermana y de su compromiso, tanto en Cádiz como en Badajoz".

Una voz para las familias de los caídos

La ministra ha agradecido a Ana Serra ser el altavoz de todos los caídos en acto de servicio: "Le pido siempre a Ana María que ponga voz al dolor, pero también al amor de todos los familiares de los fallecidos sirviendo a España en los Ejércitos. Ella nos da fuerza". Robles ha asegurado que el legado solidario de la familia permanecerá bajo la consigna de 'Siempre fuerte'. "Donde haya un hombre o una mujer de las Fuerzas Armadas, habrá mucho amor, entrega y sacrificio. Débora, vamos a estar siempre fuertes y siempre con tu familia", ha concluido. Al finalizar el acto, las autoridades y familiares han realizado una ofrenda floral donde cada asistente ha depositado una flor blanca en memoria de Débora y de todos los militares fallecidos.

Al acto han asistido también el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; la subdelegada en Badajoz, Maribel Cortés, así como representante de la Guardia Civil y de la Justicia extremeña. Todos ellos han estado acompañados por el jefe de la Brigada Extremadura XI, el general Álvaro Díaz Fernández, y el jefe de comunicación, el teniente coronel Francisco del Viejo.