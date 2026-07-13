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Los menores pacenses continúan viviendo el verano en Badajoz

Esta semana en el parque de La Legión, La Pilara y Valdebótoa

Niñas pacenses en los talleres de Vive el Verano en el parque de La Legión de Badajoz.

Niñas pacenses en los talleres de Vive el Verano en el parque de La Legión de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

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La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

El programa de ocio infantil y juvenil ‘Vive el Verano’ continúa su programación y mantiene su escenario principal en el parque de La Legión hasta el 24 de julio. Los talleres que se organizan en este espacio son variados: flores de papel, piedras decoradas, puertas de hadas, títeres de pinzas, malabares o dieademas de animales son algunos de ellos. El horario es de 10.00 a 12.30 horas y hasta el momento están teniendo una muy buena aceptación.

Esta es una de las formas más elegidas por los menores pacenses para disfrutar del verano. Además de las actividades ya señaladas, en la mañana de este lunes los pequeños que acudan podrán disfrutar de un cuentacuentos titulado ‘Misión Medioambiental’ en el mismo lugar.

La Pilara y Valdebótoa

Este no es el único espacio en el que las actividades de ‘Vive el Verano’ estarán presentes, esta semana los talleres y animación infantil también estarán presentes en la barriada de La Pilara y en el poblado de Valdebótoa.

En el caso de la primera será la asociación Active quien los desarrollará y será en la avenida Torrequebrada en el mismo horario. Los niños que quieran participar deberán ser mayores de tres años.

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Por su parte, la Asociación Badactiva también instalará sus actividades en la plaza de Valdebótoa, junto al ayuntamiento, para dinamizar las mañanas a los menores de la pedanía.

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