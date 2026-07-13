El PSOE exige que el Ayuntamiento de Badajoz que culmine este año el expediente BIC del cementerio Viejo

El Grupo Municipal Socialista ha exigido al equipo de gobierno pacense que culmine, antes de que finalice el año 2026, el expediente necesario para solicitar a la Junta de Extremadura la declaración del cementerio de San Juan -conocido popularmente como cementerio Viejo- como Bien de Interés Cultural -BIC-.

La reclamación llega justo un año después de que el pleno del ayuntamiento aprobara por unanimidad una moción socialista destinada proteger y poner en valor el recinto. Los socialistas señalan que el acuerdo incluía no solo el inicio de los trámites para la declaración BIC, sino también la elaboración de un plan de aprovechamiento cultural, la programación de rutas guiadas, la instalación de señalización con códigos QR, la actualización de la información municipal y la apertura del cementerio a visitas y actividades divulgativas. Sin embargo, según denuncia el PSOE, 12 meses después "el ayuntamiento no ha informado de la elaboración del expediente ni de ningún avance".

Críticas a la gestión y al deterioro del patrimonio

La portavoz socialista, Silvia González, ha recordado que el PSOE ofreció su colaboración para preparar la documentación, una ayuda que, aseguran, fue rechazada por el concejal Carlos Urueña, quien aseguró que el consistorio pacense disponía de los medios propios para ejecutarlo. “Ha pasado un año y queremos saber qué se ha hecho. Si tenían medios, qué informes se han preparado, qué trabajos se han encargado y por qué todavía no se ha presentado la solicitud ante la Junta. Lo aprobado por unanimidad no puede quedarse guardado en un cajón”, ha señalado González.

Panteón vallado por su estado de conservación. / Cedida

Los socialistas alertan de que la falta de avances coincide con un grave estado de deterioro del recinto. El PSOE afirma haber documentado estructuras derrumbadas, piezas funerarias y lápidas acumuladas en el suelo, elementos arquitectónicos desprendidos, capillas cerradas o apuntaladas y zonas delimitadas por seguridad. El cementerio Viejo, inaugurado en 1839, alberga más de 60.000 enterramientos y conserva sepulturas, esculturas, panteones y espacios vinculados a figuras clave de la cultura, la política y la vida social de Badajoz.

Exigencia de un inventario urgente

Ante esta situación, el PSOE insta al ayuntamiento a encargar de inmediato los trabajos técnicos y a elaborar un inventario competo de los elementos funerarios degradados. Este registro debe servir para conocer la situación real del espacio, localizar a los titulares o herederos de las sepulturas y acometer las actuaciones urgentes pertinentes.

Estado de conservación de una capilla funeraria obra de Ventura Vaca. / Cedida

Finalmente, Silvia González ha lanzado un ultimátum al consistorio pacense: “La declaración formal corresponde a la Junta, pero el ayuntamiento debe preparar una solicitud seria. Si el PP no lo hace antes de final de año, el PSOE elaborará y registrará su propia propuesta documentada. No vamos a permitir que un patrimonio así, siga deteriorándose por la dejación del equipo de gobierno del PP”, ha concluido la concejala socialista.