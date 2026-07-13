Un puente cultural entre Badajoz y Évora ante la Capital Europea de la Cultura 2027

La Diputación de Badajoz, a través de su Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional estará presente en Évora 2027, una iniciativa que convertirá la ciudad portuguesa en Capital Europea de la Cultura. El proyecto, concedido a la capital del Alentejo portugués en 2022, presentará un programa cultural con marcada dimensión europea, que buscará fomentar la participación y atraer visitantes de todos los rincones.

La elección de Évora como capital de la cultura supone una oportunidad que puede ser aprovechada por la institución provincial. En primer lugar, para reforzar el vínculo entre el alentejo portugués y Extremadura, pero también para que los beneficios que supone este reconocimiento pasen también por Badajoz, a tan solo una hora de viaje por carretera.

Primeras conversaciones

Para hacerlo realidad, Ricardo Cabezas, Delegado del Área de Cultura, Deporte y Juventud, mantuvo el pasado 12 de julio las primeras conversaciones con el vicerrector de Cultura la Universidad de Évora, Antonio Saéz, y el rector, António Candeias, durante el concierto solidario patrocinado por la Diputación de Badajoz. El concierto, que tuvo lugar en claustro de la Universidad de Évora, se llevó a cabo para ayudar a los alumnos con dificultades económicas a través de la música flamenca.

Protagonizada por la familia Vargas, de la provincia de Badajoz, la cita sirvió además para seguir divulgando la esencia flamenca propia de la tierra y para continuar despertando el interés por un flamenco profesional repartido por el territorio.

Un corredor cultural

Évora logró el título en el año 2022 gracias a su concepto 'Vagar', la idea de una filosofía lenta en la que se valora el patrimonio inmaterial. En ese sentido, la Diputación de Badajoz desea poner en valor el esfuerzo de los últimos años para que el flamenco de Extremadura tuviera un lugar en el mundo, así como el resto de iniciativas que tienen que ver con las costumbres y la forma de ser de la provincia que se reparten desde la capital pacense hasta todos los municipios del entorno rural.

Noticias relacionadas

Ricardo Cabezas ha aclarado también que será “uno de los proyectos culturales más ambiciosos de Europa" y que tendrán cabida otras administraciones que quieran adherirse y construir en conjunto un corredor cultural desde Extremadura al Alentejo.