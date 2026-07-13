Santiago Guerra, nuevo director del Arqueólogico de Badajoz: "El museo debe ser la puerta de entrada para conocer toda la provincia"

El Museo Arqueológico Provincial de Badajoz inicia una nueva etapa tras el reciente nombramiento como director de Santiago Guerra. El centro museístico aspira a convertirse en mucho más que un edificio donde se conservan y exhiben piezas históricas. El arqueólogo plantea un cambio de enfoque para que el museo actúe como la gran puerta de entrada al patrimonio de toda la provincia, conectando al visitante con los yacimientos arqueológicos repartidos por el territorio y contribuyendo, al mismo tiempo, a dinamizar la economía vinculada al turismo cultural.

Durante la entrevista concedida tras asumir el cargo, Guerra defiende que el museo debe despertar la curiosidad de quienes cruzan sus puertas y convertirse en el primer paso de un recorrido que continúe fuera de sus salas. Para ello, propone reforzar el vínculo entre las colecciones expuestas y los lugares donde aparecieron.

Reforzar el contexto de las piezas

Una de las propuestas que tiene es que las piezas expuestas cuenten con información adicional sobre el contexto en el que fueron descubiertas y ayudaría a que el visitante "vea aquí las piezas que se han recuperado de esos lugares", pero también sienta el deseo de conocer los propios yacimientos y sus entornos.

"A lo mejor solo te gustan los temas de castillos. Oye, pues si pones algunas fotos de esos castillos, o pones una pantalla con fotos de los yacimientos que hay en la provincia, a lo mejor incitamos a esas personas a conocer esos yacimientos", razona.

Ese planteamiento responde a la idea que tiene Guerra en torno a que el patrimonio no solo cumple una función cultural, sino que también puede convertirse en un motor de desarrollo para el territorio: "Podemos generar también una dinámica económica. Creo que puede ser importante", asegura al explicar el papel que puede desempeñar un museo conectado con los recursos patrimoniales de toda la provincia.

Medellín, el jamón ibérico de la arqueología

El nuevo director sostiene esta teoría en base a algunos ejemplos como puede ser el caso de Medellín, uno de los grandes referentes arqueológicos de Extremadura. Guerra recuerda que cuando comenzaron las excavaciones del teatro romano en 2006 el proyecto fue recibido incluso con cierto escepticismo por parte de algunos vecinos.

"Empezamos incluso con un rechazo social", asevera. Algunos vecinos priorizaban la construcción de una piscina climatizada en lugar de realizar los trabajos arqueológicos. Aunque no todos se oponían a dicho estudio: "Había un hombre del pueblo que decía que aquello era como un jamón ibérico colgado de una punta en un doblado. Se sabía que había algo bueno, pero estaba oculto; había que quitarle la grasa. Eso fue lo que hicimos".

Patrimonio como motor turístico

Aquellas excavaciones terminaron cambiando el futuro de una localidad de apenas 2.300 habitantes. Guerra recuerda que, gracias a la recuperación del teatro romano y a su programación cultural, Medellín ha recibido a algunos de los artistas más importantes del panorama nacional. "Han pasado la mayoría de los artistas a nivel nacional", señala antes de citar actuaciones de David Bisbal, Vanesa Martín, Raphael o Miguel Ríos.

Sin embargo, insistió en que el verdadero éxito no reside únicamente en la celebración de conciertos o festivales, sino en todo lo que generan alrededor. Restaurantes llenos durante los fines de semana, nuevos alojamientos turísticos, ampliaciones hoteleras, comercios beneficiados por el aumento de visitantes y colaboraciones entre municipios son, a su juicio, la prueba de que la inversión en patrimonio acaba repercutiendo directamente sobre la economía local.

"Si generas esas sinergias, haces que el sector privado también aproveche ese tirón", afirma al explicar la colaboración establecida entre Medellín y Don Benito para compartir el impacto económico derivado del turismo cultural.

Fortalecer la conexión entre el museo y los yacimientos

Precisamente esa capacidad del patrimonio para transformar el territorio es una de las ideas que pretende trasladar ahora al Museo Arqueológico Provincial de Badajoz.

Aunque evita anunciar proyectos cerrados en apenas sus primeros días al frente del centro, Guerra confirma que ya existen conversaciones para seguir fortaleciendo la conexión entre el museo, los yacimientos y los recursos turísticos de la provincia. "Eso ya lo empezamos a tratar. Ya hubo el año pasado una reunión con personas de Turismo y personas de Patrimonio", explica.

No obstante, insiste en que cualquier iniciativa deberá construirse de forma consensuada: "No quiero adelantar cosas, porque al final es una cosa de consenso, de poner encima de la mesa cuáles son los recursos y qué producto se puede sacar".

Nuevos recursos audiovisuales y contenido digital

Respecto al futuro del propio museo, el nuevo director apuesta por avanzar hacia una experiencia más atractiva para el visitante, aunque rechaza anunciar cambios antes de conocer en profundidad tanto las instalaciones como el funcionamiento interno del edificio.

Antes de tomar decisiones quiere escuchar al personal que lleva años trabajando en la institución. "Ellos son los que conocen bien este edificio, conocen bien las colecciones y saben lo que funciona y lo que no funciona".

Entre las posibilidades que plantea figura la incorporación de recursos audiovisuales, pantallas móviles o contenidos digitales que permitan contextualizar las piezas y ampliar la información disponible para el público. La idea, explicó, sería utilizar esos soportes para mostrar imágenes de los yacimientos, ofrecer contenidos complementarios o despertar la curiosidad del visitante desde el mismo acceso al museo.

La investigación como eje destacado

Junto a la divulgación, Guerra sitúa la investigación entre los grandes ejes de su mandato. Su intención pasa por reforzar la colaboración con universidades y centros científicos para desarrollar proyectos especializados sin incrementar la estructura administrativa del museo.

Explica que actualmente ya participa en investigaciones junto a la Facultad de Física relacionadas con análisis arqueométricos y que otros proyectos sobre ADN continuarán desarrollándose durante varios años. Toda esa información, señala, podría incorporarse progresivamente mediante códigos QR y recursos digitales que permitan ampliar el conocimiento de las colecciones.

Asignaturas pendientes

Entre los retos que también figuran en el horizonte del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, Guerra situa la mejora de la accesibilidad, la seguridad del edificio y la necesidad de abordar una futura ampliación de sus espacios. Aunque evita fijar plazos o anunciar actuaciones concretas, insiste en que son cuestiones que deberán analizarse con detenimiento y en función de los recursos disponibles. El nuevo director especifica que se trata de un inmueble histórico, lo que obliga a compatibilizar cualquier intervención con la protección patrimonial del propio edificio. "Hay que ir pasito a pasito", reitera, convencido de que las decisiones deberán tomarse tras conocer en profundidad las instalaciones y escuchar las aportaciones de los profesionales que llevan años trabajando en el museo.

En ese proceso, Guerra considera prioritario estudiar qué actuaciones permitirían mejorar la experiencia del visitante sin comprometer la conservación de las colecciones ni los valores arquitectónicos del edificio. La accesibilidad universal, el refuerzo de las medidas de seguridad y la búsqueda de soluciones que permitan responder a las necesidades de espacio del museo aparecen así como algunos de los desafíos que marcarán los próximos años. Ya se anunció que la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes instalaría un ascensor y que se ha adjudicado un contrato para la incorporación de un sistema de videovigilancia con 20 cámaras en el inmueble. Estas dos intervenciones llegan tras las quejas de Apamex por la falta de accesibilidad a algunas de las estancias del centro y después del robo de 144 monedas que componían el Tesoro de Villanueva de la Serena el pasado 25 de abril.

Sensibilización patrimonial y acercamiento a los niños

Igualmente, el nuevo director resume cuáles serán las prioridades que guiarán su etapa al frente del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. La sensibilización patrimonial, el acercamiento del museo a colegios e institutos de toda la provincia, la mejora progresiva de las infraestructuras, la conservación de las colecciones y el impulso de la investigación forman parte de una misma estrategia que pretende situar al museo como una institución cada vez más abierta a la sociedad.

Así, deja claro que ninguno de esos objetivos será posible sin el equipo humano que sostiene el funcionamiento diario del centro: "Yo soy el entrenador, pero el trabajo se saca con una plantilla", afirmó utilizando un símil futbolístico. "Las cosas grandes siempre se consiguen a base del trabajo y la pasión que le ponen los trabajadores".

Con esa filosofía y con la experiencia acumulada en algunos de los proyectos patrimoniales más importantes de Extremadura, Santiago Guerra inicia una nueva etapa al frente del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz con una idea clara: que el patrimonio no termine en una vitrina, sino que sirva para invitar a descubrir toda la provincia y contribuir a su desarrollo cultural, turístico y económico.