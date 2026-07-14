Educación inclusiva
Más de 150 alumnos de Badajoz aprenden a derribar prejuicios sobre la discapacidad en las aulas
La iniciativa '3IES: Inclusión, Ilusión e Igualdad' ha recorrido colegios e institutos durante el último curso para fomentar la empatía y eliminar prejuicios desde las aulas
La inclusión también se aprende en las aulas. Un total de 150 estudiantes de Badajoz han participado durante este curso escolar en el proyecto '3IES: Inclusión, Ilusión e Igualdad', una iniciativa de la empresa Integra CEE que utiliza talleres y actividades prácticas para acercar al alumnado la realidad de las personas con discapacidad y promover valores como la igualdad, el respeto y la empatía.
El programa está dirigido a estudiantes de Educación Primaria y Secundaria y basa su metodología en experiencias participativas que permiten a los jóvenes comprender las barreras sociales y físicas con las que conviven muchas personas con discapacidad. Durante este curso, el proyecto ha llegado a 1.692 alumnos de toda España, mientras que desde su puesta en marcha, hace cuatro años, ya han participado más de 4.000 escolares.
Talleres para ponerse en el lugar de otras personas
La iniciativa incluye dinámicas vivenciales, deportes adaptados, cuentacuentos y talleres en los que los estudiantes pueden experimentar algunas de las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad en su día a día.
El objetivo por el que se desarrollan estas formaciones dinámicas es para favorecer una reflexión sobre la inclusión y poder combatir los prejuicios desde edades tempranas.
El proyecto continuará el próximo curso
"La inclusión comienza con el conocimiento. Acercar al alumnado la realidad de las personas con discapacidad y fomentar valores como la igualdad, el respeto y la empatía es fundamental para construir una sociedad más justa y libre de prejuicios", señala Zulay Ramos, directora de la Unidad de Apoyo a la Actividad Profesional de Integra CEE, a través de una nota de prensa emitida por la empresa.
Tras los resultados de esta edición, la organización ya prepara una nueva convocatoria para el próximo curso con la intención de ampliar el número de centros educativos participantes y seguir extendiendo el programa por diferentes comunidades autónomas.
Una empresa con presencia en Badajoz
Aunque el proyecto tiene alcance nacional, Integra CEE mantiene una presencia consolidada en Badajoz. La compañía participa, entre otros servicios, en la conservación y mantenimiento de las zonas verdes de la margen derecha del río Guadiana, donde el pasado verano incorporó pulseras inteligentes para prevenir golpes de calor entre los trabajadores que desarrollan su actividad al aire libre durante los meses de temperaturas extremas.
Creada para favorecer la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad, la empresa cuenta actualmente con más de 6.300 trabajadores en España, de los que más del 91 % tiene algún tipo de discapacidad.
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