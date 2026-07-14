Badajoz se prepara para los tres conciertos del Alcazaba Festival

Quedan apenas dos días para que la Alcazaba de Badajoz sea testigo de tres grandes conciertos. Loquillo será el encargado de abrir mañana jueves el Alcazaba Festival, el viernes estará Antonio Orozco y Morad cerrará el sábado. Tres estilos con tres figuras imprescindibles de la música española.

Después de décadas, Loquillo llega a Badajoz con su gira 'Corazones Legendarios', en la que ofrece un recorrido por su trayectoria, su legado en el rock español y los himnos que han marcado generaciones. Una noche para celebrar la figura de uno de los artistas más sólidos y respetados del país que estará precedido en el escenario por otra banda, en este caso, 100% extremeña: Bulo, una de las formaciones regionales con mayor proyección y un directo potente y con una personalidad muy marcada.

Antonio Orozco presentará 'La Gira de Tu Vida', un espectáculo cargado de emoción, cercanía y grandes éxitos. Un concierto pensado para disfrutar, cantar y conectar con uno de los artistas más queridos del panorama nacional. Badajoz será una de las últimas oportunidades para ver al artista, según él mismo ha anunciado, en directo antes de un merecido descanso que llegará a finales de este año.

El sábado cerrará el festival el fenómeno urbano Morad, que aterriza en Badajoz con Morad Euro Otour, su gira europea, donde despliega la fuerza del drill y la estética M.D.L.R que lo han convertido en referente de la música urbana. Una propuesta vibrante, directa y de enorme impacto entre el público joven.

El concierto del catalán tendrá también telonero de la tierra, José de las Heras, una de las figuras más activas de la escena electrónica regional. Destaca por sus sesiones enérgicas, su presencia en festivales y salas de referencia y por un estilo que mezcla electrónica contemporánea con ritmos urbanos, lo que lo convierte en un complemento perfecto para la noche de Morad en Alcazaba Festival.

Cinturones hápticos

La organización del festival ha querido destacar que se trata de una apuesta para todos los públicos, no sólo por la diversidad de los artisas que conforman el cartel, que atraerán a públicos de distintas generaciones. También por las medidas de accesibilidad.

Así, este año se incorporan los cinturones hápticos, una herramienta que combina tecnología e inteligencia artifical y que permite percibir la música a través de vibraciones sincronizadas con el sonido en directo, especialmente para aquellas personas que no tienen resto auditivo. Esta nueva herramienta de comunicación alternativa se suma a las mochilas vibratorias y los bucles magnéticos presentes en el festival desde 2021.

Como es habitual, el servicio de accesibilidad sensorial es ofrecido por profesionales del CEE Audiosigno. Ellos entregan y asesoran del funcionamiento de estas herramientas para las que no se necesita reserva previa, tan sólo dejar el DNI en depósito durante el desarrollo del concierto o el tiempo que se están utilizando cualquiera de ellas.

Además, Alcazaba Festival y Cruz Roja ofrecen un servicio de traslado para personas con movilidad reducida, disponible desde la ermita de Pajaritos hasta la zona reservada dentro del recinto. Puede solicitarse en el teléfono 927222222 el mismo día del concierto.

Y este año como novedad, al servicio de traslado para personas con movilidad reducida de Cruz Roja, se suma el de acompañamiento de Fundación ONCE, con quien se ha firmado un convenio de colaboración, cuyos voluntarios conducen a las personas que algún tipo de imposibilidad para caminar hasta las plazas de movilidad reducida (PMR) del recinto.

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Cruz Roja prestará también el servicio de atención a urgencias y emergencias con un dispositivo de voluntarios, personal médico y de enfermería, un puesto sanitario y ambulancias de soporte vital básico y avanzado.