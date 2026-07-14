La Cámara de Comercio y la UEx impulsan un programa pionero para conectar el talento universitario con las empresas

La Cámara de Comercio de Badajoz, de España y el Consejo Social de la Universidad de Extremadura -UEx- han firmado este martes un convenio estratégico destinado a reforzar la conexión entre universidad y empresa, impulsar el emprendimiento y favorecer la retención de talento joven en la región. El acuerdo fue rubricado por Mariano García Sardiña, presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz; Adolfo Díaz-Ambrona, secretario general de Cámara de España; y Antonio Huertas, presidente del Consejo Social de la UEx.

El proyecto contará con una inversión de 350.000 euros para toda Extremadura, de los que 200.000 corresponden a la provincia de Badajoz y 150.000 a Cáceres. La financiación procede en un 70% del Fondo Social Europeo Plus y permitirá desarrollar dos actuaciones principales: un desafío en el que los universitarios resolverán casos planteados por empresas y un foro de emprendimiento que servirá como punto de encuentro entre estudiantes, profesionales e instituciones.

Retos reales de las empresas

El Desafío de Emprendimiento tendrá un enfoque práctico. Los estudiantes y egresados de la UEx trabajarán en grupos sobre problemas y necesidades reales planteados por empresas, desarrollarán competencias emprendedoras y compartirán experiencias con profesionales. El programa culminará en noviembre con el Foro INQURE Startups Night 2026, concebido para reunir proyectos, talento, innovación y oportunidades empresariales.

El presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, explicó que el convenio supone un paso más en una colaboración que ya ha dado resultados. A su juicio, el objetivo pasa por lograr que el conocimiento generado en las aulas salga de la universidad y llegue al tejido productivo para transformarse en innovación y nuevas oportunidades.

García señaló que el éxito de la iniciativa no se medirá solo por la inversión realizada, sino también por los proyectos que lleguen a nacer y los jóvenes que pongan en marcha su propia actividad en Extremadura.

Momento de la firma del convenio entre la Cámara de Comercio de Badajoz, Cámara de España y el Consejo Social de la UEx. / P. B.

Más de 3.500 universitarios beneficiados

El nuevo programa se integra en la Alianza Extremadura es Futuro, impulsada por el Consejo Social de la UEx y la Fundación Universidad-Sociedad. La iniciativa comenzó su recorrido en 2021 y tiene como finalidad acercar la institución académica a su entorno social y empresarial. Su presidente, Antonio Huertas, defendió que el objetivo no debe limitarse a retener talento, sino a crear las condiciones necesarias para que los jóvenes puedan quedarse o regresar después de adquirir experiencia fuera.

La alianza trabaja en ámbitos como la acción social, las prácticas remuneradas o la mentorización. Desde su puesta en marcha, han colaborado más de 600 entidades y profesionales, mientras que más de 3.500 universitarios se han beneficiado de alguna de sus actuaciones. Solo en 2025 se concedieron 260 becas en distintas modalidades, con la participación de más de 200 empresas y entidades y una empleabilidad superior al 40% al finalizar las prácticas formativas.

Más de 200 estudiantes han participado también en actividades de emprendimiento. Entre las propuestas desarrolladas figuran la 'Liga de las Ideas', que reunió en su primera edición a 16 centros y 101 alumnos. Huertas recordó además que, durante los últimos años, la alianza ha movilizado alrededor de siete millones de euros mediante aportaciones públicas y privadas.

La implicación empresarial

Adolfo Díaz-Ambrona, secretario general de Cámara de España insistió en que la continuidad del proyecto dependerá de la participación de las empresas extremeñas. Estas serán las encargadas de proponer los retos y acercar a los estudiantes a situaciones reales del mercado laboral.

El secretario general de Cámara de España defendió que las cámaras deben actuar como enlace entre la Universidad y la empresa, pero subrayó que el programa solo tendrá éxito si el tejido empresarial lo hace suyo. La finalidad será convertir el talento y el conocimiento universitario en actividad económica y nuevas oportunidades de empleo en Extremadura.