El Aeropuerto de Badajoz busca trabajadores de rampa: ofrece hasta 18.000 euros al año y no exige experiencia previa

Nueva oportunidad de empleo en el Aeropuerto de Badajoz. South Europe Ground Services, la empresa encargada del servicio de handling en las instalaciones aeroportuarias pacenses, ha abierto un proceso de selección para incorporar dos trabajadores de rampa, un puesto para el que no se requiere experiencia previa y cuyo salario oscila entre 17.000 y 18.000 euros brutos al año, según recoge la oferta de empleo.

La convocatoria está dirigida a personas con el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y permiso de conducir B1 homologado, un requisito que la empresa considera imprescindible. Además, los candidatos deberán tener disponibilidad para trabajar en turnos rotativos, incluidos fines de semana y festivos.

La propia oferta anima a quienes estén interesados con un mensaje directo: "¿Quieres trabajar en un entorno dinámico como es el Aeropuerto? ¡No esperes más! Tienes la oportunidad de formar parte de un equipo de profesionales comprometido con la excelencia, la seguridad y la puntualidad".

¿En qué consiste el trabajo?

Los nuevos empleados desarrollarán su actividad en la plataforma del aeropuerto, donde participarán en algunas de las tareas esenciales para que cada vuelo pueda operar con normalidad.

Entre sus funciones figuran la carga y descarga de equipajes y mercancías, la realización de operaciones de rampa y logística bajo elevados estándares de seguridad, la coordinación con el personal de vuelo y de tierra para garantizar la puntualidad de las operaciones y el manejo de equipos y vehículos especializados.

La empresa destaca que busca personas con "compromiso y responsabilidad: puntualidad, eficiencia y capacidad de trabajo en equipo", así como candidatos con "capacidad de trabajo físico", ya que se trata de una actividad que exige permanecer de pie y en movimiento durante buena parte de la jornada.

También valora la "pasión por el mundo de la aviación", al considerar que el puesto permite conocer de primera mano el funcionamiento de un aeropuerto y la asistencia que recibe un avión desde que aterriza hasta que vuelve a despegar.

Formación desde el primer día

Uno de los aspectos que destaca la oferta es que no es necesario contar con experiencia previa, ya que la empresa asegura que proporcionará la preparación necesaria.

En este sentido, South señala: "Ofrecemos formación continua: te enseñaremos todo lo que necesitas para ser un experto en el trabajo que se realiza en la rampa de un aeropuerto".

Además, añade que existe "oportunidad de crecimiento", ya que "cada función es importante para que un avión despegue en hora y de forma segura" y los trabajadores pueden desarrollarse en distintos roles dentro del servicio. Por el momento, hay más de 600 personas inscritas en esta ofertta de trabajo que permanecerá abierta

Un aeropuerto en pleno crecimiento

La oferta de empleo llega en un momento de fuerte crecimiento para el Aeropuerto de Badajoz. Durante los últimos doce meses las instalaciones superaron los 114.000 pasajeros, registrando un incremento superior al 22 % respecto al año anterior y alcanzando cifras récord tanto de viajeros como de operaciones.

Ese aumento de actividad también se está reflejando en el servicio de handling. En un reciente reportaje publicado por este periódico, el jefe de servicio de South Europe Ground Services en Badajoz, Julio Fernández, explicaba que el crecimiento de la plantilla "no responde únicamente al verano, sino a la evolución que está experimentando el aeropuerto en los últimos años".

South Europe Ground Services, integrada en el Grupo IAG, presta asistencia en tierra a aeronaves y pasajeros en 38 aeropuertos españoles. En Badajoz, sus profesionales se encargan de tareas como la atención al pasajero, la coordinación de vuelos, el embarque y desembarque, la carga y descarga de equipajes y la asistencia en plataforma, un trabajo fundamental para que cada operación se desarrolle con seguridad y puntualidad.