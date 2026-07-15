La Alcazaba toma el relevo del Viejo Vivero como sede de la Selección Española

La final del Mundial se vivirá este domingo desde un escenario único. El Ayuntamiento de Badajoz ha anunciado este miércoles la instalación de una pantalla gigante en la Alcazaba para que los pacenses puedan seguir de forma gratuita el encuentro en el que la Selección Española buscará conquistar su segunda estrella.

El recinto abrirá sus puertas a partir de las 19.00 y, además de la retransmisión del partido, contará con música a cargo de varios DJ y servicio de barra para que los asistentes disfruten de una de las noches más importantes del fútbol español de los últimos años.

La iniciativa supone un cambio de ubicación respecto a la semifinal frente a Francia, que pudo seguirse desde las pistas de fútbol sala del Viejo Vivero, aunque mantiene la apuesta del consistorio por ofrecer un espacio común para que la afición viva unida los grandes partidos de la Selección.

No será la primera vez que la Alcazaba acoja un evento de estas características. El Ayuntamiento ya instaló una pantalla gigante en este emblemático enclave con motivo de la final de la Eurocopa de 2024, una cita que reunió a cientos de aficionados para celebrar el triunfo de España ante Inglaterra. Ahora, el recinto volverá a convertirse en el epicentro del fútbol en la ciudad con la esperanza de repetir una noche histórica.

El Viejo Vivero, un ensayo de la gran final

La elección de la Alcazaba como escenario para la final llega después del éxito de la pantalla gigante instalada este martes en el Viejo Vivero, donde cientos de aficionados siguieron la victoria de España ante Francia. Desde mucho antes del inicio del encuentro, familias, grupos de amigos y aficionados de todas las edades llenaron las pistas de fútbol sala para vivir de forma conjunta una noche marcada por la emoción y el buen ambiente.

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La iniciativa municipal volvió a demostrar la buena acogida de este tipo de retransmisiones. Los asistentes disfrutaron de la victoria de la Selección, con los goles de Mikel Oyarzabal y del extremeño Pedro Porro, antes de celebrar el pase a la final entre abrazos, cánticos y banderas, una respuesta que ha llevado al Ayuntamiento a trasladar ahora la cita a la Alcazaba, un espacio con mayor capacidad y un carácter más emblemático.