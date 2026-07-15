Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AlquileresDeportesAgendaPrespuesto PP y VOXDespedida a Gene García
instagram

MUNDIAL 2026

Badajoz festeja en la fuente de la plaza de la Constitución la clasificación de España

De nuevo el hotel Turia volvió a iluminarse con los colores de la bandera

Vídeo | Badajoz festeja en la Plaza de Conquistadores la clasificación de España para la final

Vídeo | Badajoz festeja en la Plaza de Conquistadores la clasificación de España para la final

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

L. C. B.

Badajoz

La plaza de la Constitución de Badajoz se convirtió en una gran fiesta tras el triunfo de España ante Francia. Numerosos aficionados celebraron en la emblemática fuente la clasificación de la selección para la final del Mundial entre banderas, cánticos, abrazos y muestras de alegría después del pitido final.

El 0-2 de la Roja, con protagonismo especial para el extremeño Pedro Porro, desató la euforia entre los asistentes, que prolongaron la celebración en uno de los principales puntos de encuentro de la capital pacense, mientras al otro lado del río el flamante hotel Turia volvía a iluminar su fachada con los colores de la bandera.

Noticias relacionadas y más

Vídeo | La celebración en Badajoz de la clasificación de España para la final del Mundial

Vídeo | La celebración en Badajoz de la clasificación de España para la final del Mundial

Vídeo | La celebración en Badajoz de la clasificación de España para la final del Mundial

Vídeo | La celebración en Badajoz de la clasificación de España para la final del Mundial

Vídeo | Badajoz festeja en la Plaza de Conquistadores la clasificación de España para la final

Vídeo | Badajoz festeja en la Plaza de Conquistadores la clasificación de España para la final

Vídeo | Badajoz festeja en la Plaza de Conquistadores la clasificación de España para la final

Vídeo | Badajoz festeja en la Plaza de Conquistadores la clasificación de España para la final

Video | Badajoz festeja en la Plaza de Conquistadores la clasificación de España para la final

Video | Badajoz festeja en la Plaza de Conquistadores la clasificación de España para la final

Antes del choque ya hubo un gran ambiente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo condenados por la Audiencia Provincial de Badajoz por su contratación en la diputación
  2. El IES Bárbara de Braganza de Badajoz estrena con éxito el primer Grado Medio de Técnico en Seguridad de Extremadura
  3. La llegada de Ikea a Badajoz vuelve a plantearse tras un anuncio de la compañía sueca
  4. Los arqueólogos de la excavación de la avenida de Huelva destacan una maqbara única en Extremadura y desvelan hallazgos inéditos
  5. Sentencia de David Sánchez: ¿Qué ha pasado con el resto de acusados?
  6. ¿Qué implica la inhabilitación a la que han sido condenados los nueve cargos y funcionarios de la Diputación de Badajoz?
  7. Detenido en Badajoz por engañar a su expareja para crear dos empresas a su nombre en Portugal
  8. Badajoz le da el último adiós más musical al polifacético Gene García

Badajoz festeja en la fuente de la plaza de la Constitución la clasificación de España

Badajoz festeja en la fuente de la plaza de la Constitución la clasificación de España

Recibe el alta el bombero de Badajoz que regresó enfermo de Venezuela

Recibe el alta el bombero de Badajoz que regresó enfermo de Venezuela

El Aeropuerto de Badajoz busca trabajadores de rampa: ofrece hasta 18.000 euros al año y no exige experiencia previa

El Aeropuerto de Badajoz busca trabajadores de rampa: ofrece hasta 18.000 euros al año y no exige experiencia previa

El PSOE de Badajoz propone más de 25,5 millones en enmiendas para reforzar las inversiones de la Junta en la ciudad

El PSOE de Badajoz propone más de 25,5 millones en enmiendas para reforzar las inversiones de la Junta en la ciudad

Una vetusta ironía

Por qué elegir Oférica para conectarnos a las mejores promociones

Por qué elegir Oférica para conectarnos a las mejores promociones

¿Quién pidió crear el puesto? Las incógnitas que la sentencia del caso David Sánchez no aclara

¿Quién pidió crear el puesto? Las incógnitas que la sentencia del caso David Sánchez no aclara

Los Premios Fundación Jóvenes y Deporte 2026 continúan recibiendo candidaturas

Los Premios Fundación Jóvenes y Deporte 2026 continúan recibiendo candidaturas
Tracking Pixel Contents