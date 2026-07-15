MUNDIAL 2026
Badajoz festeja en la fuente de la plaza de la Constitución la clasificación de España
De nuevo el hotel Turia volvió a iluminarse con los colores de la bandera
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Badajoz
La plaza de la Constitución de Badajoz se convirtió en una gran fiesta tras el triunfo de España ante Francia. Numerosos aficionados celebraron en la emblemática fuente la clasificación de la selección para la final del Mundial entre banderas, cánticos, abrazos y muestras de alegría después del pitido final.
El 0-2 de la Roja, con protagonismo especial para el extremeño Pedro Porro, desató la euforia entre los asistentes, que prolongaron la celebración en uno de los principales puntos de encuentro de la capital pacense, mientras al otro lado del río el flamante hotel Turia volvía a iluminar su fachada con los colores de la bandera.
Antes del choque ya hubo un gran ambiente.
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