El deporte pacense encadena nuevos éxitos nacionales

El deporte de Badajoz continúa atravesando un momento especialmente brillante. Apenas una semana después del reconocimiento institucional a Carlos Díaz, Raúl Zapata, Fabiola Prieto y Rubén Tanco por sus éxitos nacionales, el Ayuntamiento volvió a abrir sus puertas para rendir homenaje a otros cuatro deportistas que han situado el nombre de la ciudad en lo más alto del panorama nacional e internacional.

El alcalde, Ignacio Gragera, recibió en el Salón Conquistadores del Palacio Municipal a Jorge Hernández, David García Zurita, Valeria Rebollo y Mario Expósito, protagonistas de un nuevo fin de semana de éxitos para el deporte pacense en atletismo, kárate y gimnasia artística. Un acto con el que el consistorio quiso reconocer tanto el esfuerzo de los deportistas como el trabajo que desarrollan sus entrenadores, clubes y federaciones.

El atletismo vuelve a brillar

El Club Atletismo Badajoz volvió a ser uno de los grandes protagonistas tras su sobresaliente actuación en el Campeonato de España Sub-23, disputado en Cáceres. Jorge Hernández se proclamó campeón de España de los 100 metros lisos con un registro de 10.37 segundos, mientras que David García Zurita hizo lo propio en los 400 metros, conquistando el oro con una marca de 46.01. Dos títulos nacionales que confirman el excelente momento de la entidad pacense y consolidan a ambos velocistas entre las principales referencias del atletismo español en su categoría.

Éxitos internacionales y nacionales

El reconocimiento municipal también alcanzó al kárate. La joven Valeria Rebollo, del Club Karate Osaka, fue homenajeada tras conquistar la medalla de oro en la Youth League celebrada en la localidad croata de Poreč. La pacense se impuso en la categoría sub-14 de kata, firmando uno de los resultados más destacados del kárate extremeño en una competición internacional de primer nivel.

La representación de la gimnasia artística corrió a cargo de Mario Expósito, que completó una brillante actuación en el Campeonato de España celebrado en Guadalajara. El gimnasta, integrante del club Baled-Aix, se proclamó campeón de España en la categoría Base 5 después de sumar dos oros, en anillas y paralelas, además de una plata en arcos y un bronce en salto.

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Con esta nueva recepción, el Ayuntamiento volvió a poner en valor la buena salud del deporte pacense, que en apenas unos días ha celebrado títulos nacionales e internacionales en varias disciplinas. Un reconocimiento que también sirvió para destacar el papel de los clubes, técnicos y entidades deportivas que hacen posible que Badajoz continúe siendo un referente en el deporte de competición.