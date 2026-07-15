Bulgaria y Colombia toman el paseo de San Francisco: juego, risas y tradición para abrir el Festival Folklórico Internacional

El paseo de San Francisco ha vivido hoy una jornada de diversión con los más pequeños. El motivo no ha sido otro que dar el pistoletazo de salida al Festival Folklórico Internacional de Extremadura, una cita que, como ya es tradición, arrancar con los más pequeños. A través de los juegos populares, el festival vuelve a demostrar que la cultura y las raíces de los pueblos se aprenden compartiendo espacio con quienes vienen de otra parte del mundo.

A las 11.00 horas, la plaza pacense se llenaba con algo más de cincuenta niños que se acercaban con sus monitores. Los pequeños se encontraron con las delegaciones de jóvenes búlgaros y colombianos listos para enseñarles a qué juegan en sus respectivos países.

Según ha explicado el director del festival, Eduardo Fernández, la llegada de los grupos se ha realizado en dos tandas debido a la disponibilidad de los vuelos. Dos de los grupos tuvieron que llegar el lunes. "Nosotros hasta el martes por la noche no tenemos cocina, pero la necesidad nos ha obligado a adaptarnos", explicaba Fernández, destacando el esfuerzo logístico detrás del evento. El martes se completó la recepción con la llegada de las delegaciones de Rumanía y de Bulgaria.

Fotogalería | Bulgaria y Colombia toman el paseo de San Francisco para abrir el Festival Folklórico Internacional /

Bulgaria y Colombia han amenizado la mañana

Bajo la sombra de los árboles de San Francisco, el idioma no ha sido una barrera. La delegación de Bulgaria, representada por el conjunto folklórico Razvitie -fundado en 1959 y con casi 67 años de trayectoria-, ha traído dinámicas con más de un siglo de antigüedad. Entre ellas, causó furor un juego de persecución en el que los niños, sentados en círculo, debían pasarse un testigo y correr en direcciones opuestas para disputarse el sitio libre. Sus directores, Vesela Toteva y Yordan Petkov, contemplaban divertidos cómo los pequeños entendían las reglas al instante.

Por su parte, la energía de Colombia ha llegado de la mano de Otrora Integración Folclórica colombiana. Su directora, Graciela Sanabria, cuya agrupación celebra su vigesimotercera gira por Europa, ha explicado que el folclore de su país es "prácticamente purista". Hoy, esa pureza se ha transformado en dinamismo con actividades recreativas como 'el relojito' -donde los niños debían esquivar una cuerda giratoria-, 'la mancha' en cadena o el 'juego de la escoba', donde el caos por encontrar pareja es la clave del juego.

La satisfacción de los asistentes ha sido evidente. Uno de los monitores que acompañaba a uno de los grupos destacaba el valor formativo de la jornada: "Es una maravilla verlos divertirse con cosas tan sencillas y diferentes a lo que están acostumbrados. Compartir la mañana con gente de otros países abre la mente". En el lado de los pequeños, la opinión era unánime: "¡Ha sido superdivertido!".

Mañana comienza la primera gala

Tras el éxito de esta primera toma de contacto, los grupos folclóricos no tienen un segundo de descanso. Esta misma tarde han viajado hasta Castuera para llevar la riqueza de sus danzas hasta municipios más pequeños. Mañana jueves, Badajoz vivirá uno de sus momentos más estéticos con el tradicional desfile por las calles del centro de la ciudad a las 11.30 horas, previo a la gala inaugural que será a las 22.00 horas y en la que participarán Coros y Danzas de Badajoz, el grupo folk Regajales de Alburquerque y la delegación de Bulgaria. "Yo invito a la gente a que venga a la gala porque estas son cosas que no se ven todos los días". El Festival Folklórico Internacional de Extremadura ya ha echado a rodar y, con la ilusión sembrada hoy en los más pequeños, promete ser una edición inolvidable.