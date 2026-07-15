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Herida una mujer de 52 años tras una colisión entre una moto y un coche en Badajoz

El accidente le ha provocado a la afectada policontusiones leves y fue atendida en el lugar antes de ser trasladada al Hospital Universitario.

Avenida Augusto Vázquez de Badajoz.

Avenida Augusto Vázquez de Badajoz. / La Crónica de Badajoz

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Mari Carmen Mateos

Mari Carmen Mateos

Badajoz

Una mujer de 52 años ha resultado herida de carácter leve a última hora de esta mañana tras sufrir un accidente de tráfico en la avenida Augusto Vázquez de Badajoz, en la que han visto implicados una motocicleta y un turismo.

Los hechos ocurrían en torno a las 11.48 horas, momento en el que el 112 recibía una llamada de alerta informando sobre la colisión entre un coche y una moto con una persona herida en la vía.

Rápidamente, se activaron los servicios de emergencia. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron unidades del Servicio Extremeño de Salud (SES), concretamente la Unidad Médica de Emergencia y Rescate (UMAR) y una de soporte vital básico, junto con una patrulla de la Policía Local de Badajoz, encargada de regular el tráfico en la zona y realizar el atestado.

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Como consecuencia del impacto, una mujer de 52 años, ha sufrido policontusiones leves. Tras ser atendida y estabilizada en el lugar de los hechos por el personal médico, ha sido trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Badajoz para realizarle más pruebas.

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