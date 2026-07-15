Loquillo inaugura el Alcazaba Festival con su gira Corazones Legendarios

La Alcazaba de Badajoz volverá a convertirse desde este jueves en escenario de la música en directo con el inicio de una nueva edición de Alcazaba Festival. El encargado de inaugurar el ciclo será Loquillo, que presentará su gira Corazones Legendarios, antes de dar paso el viernes a Antonio Orozco y cerrar el sábado con Morad.

La apertura de puertas está prevista para las 20.00 horas. Media hora después actuará Bulo, la banda invitada encargada de abrir la velada, mientras que el concierto de Loquillo comenzará a las 22.00 horas.

Más de cuatro décadas de rock

Con más de cuarenta años sobre los escenarios, Jose María Sanz, Loquillo, es uno de los grandes referentes del rock español. Desde finales de los años setenta ha construido una carrera marcada por discos que forman parte de la historia de la música nacional y canciones como 'Cadillac Solitario', 'Feo', 'Fuerte y Formal', 'Rock and Roll Star' o 'El Ritmo del Garaje' , convertidas ya en himnos para varias generaciones.

Lejos de vivir únicamente de la nostalgia, el artista barcelonés continua girando con una banda consolidada y un directo que mantiene fuerza que le ha acompañado durante décadas. En Badajoz ofrecerá un repertorio que combinará sus grandes clásicos con temas de Corazones Legendarios, un espectáculo concebido como un recorrido por los momentos más destacados de su trayectoria y que, según la organización, confirma "el gran estado de forma del artista y su banda"

Bulo abrirá la noche

Antes de la actuación principal subirá al escenario Bulo, una banda integrada por Lorenzo González (voz y guitarra), Woody Amores (guitarra y coros), Antonio Pintor (batería) e Ismael Tovar (bajo). Sus integrantes compartieron anteriormente escenario junto a Robe Iniesta y ahora desarrollan un proyecto propio que mezcla rock de raíces con un sonido actual. La banda será la encargada de dar el pistoletazo de salida a esta primera jornada del festival.

Últimas entradas disponibles

La organización mantiene a la venta las últimas entradas para el concierto de este jueves a través de la página web oficial del festival. Los menores de 16 años deberán acceder acompañados por un adulto y presentar la autorización correspondiente.