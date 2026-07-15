Miguel Ángel Gallardo se muestra "dolido" tras conocerse la sentencia condenatoria

Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, la institución donde se produjo el "enchufe" de David Sánchez, por el que ahora lo ha condenado la Audiencia Provincial de Badajoz, guarda silencio tras hacerse pública la sentencia. Son once los condenados: diez de ellos a 9 años de inhabilitación. Para Miguel Ángel Gallardo serán 18 durante los que, de confirmarse el fallo, no podrá ejercer cargo ni empleo público. Dimitió como secretario general de los socialistas extremeños tras la debacle de las últimas elecciones autonómicas, celebradas en diciembre y permanece alejado de la actividad política, no de la actualidad. Estaba a la espera de la sentencia.

Juan José Torres es su abogado y cuenta que Miguel Ángel Gallardo está "dolido" por la sentencia. Asegura tajante que no esperaba que fuese condenatoria. Cuando Gallardo compareció en el juicio oral en la Audiencia Provincial, dijo que ya había una condena social antes de la sentencia judicial y aquella frase ocupó titulares. En todo momento defendió su inocencia. "Él afirma su inocencia", recalca su abogado, y por este motivo van a recurrir la decisión de la Audiencia Provincial. Tienen diez días de plazo para presentarlo. Su intención es llegar hasta el final, hasta la última instancia, aunque este abogado confía en que "no haga falta llegar hasta el final".

La reunión de Valdivia

Según Torres "no hay prueba de cargo para avalar los hechos que declara probados la sentencia, porque los hechos no ocurrieron así". Según el relato que recoge la sentencia, la decisión de contratar al hermano de Pedro Sánchez se produjo en una reunión celebrada en Valdivia. Aquella reunión tuvo lugar. Hasta ahí. "Nada fue pensado: la plaza no se creó para David Sánchez, la plaza no se adjudicó a David Sánchez por ser David Sánchez, el cambio de nomenclatura no tuvo por objeto favorecer los ánimos de de David Sánchez, nada de eso se corresponde con la realidad", recalca el abogado. Es tajante: no hubo enchufe. "Más allá de los hechos que nosotros hemos admitidos, como que el 10 y 11 de octubre, que es público, se reunió el equipo de gobierno de la Diputación en Valdivia, fuera de eso, lo de crear la plaza pensando en David Sánchez, adjudicársela pensando en congraciarse con quien no era nadie (Pedro Sánchez) en el partido no se corresponde con la realidad", insiste.

Es el único de los condenados por un doble delito. El segundo se corresponde al cambio de nomenclatura de la plaza que ocupaba David Sánchez, que pasó de llamarse coordinador de actividades de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes escénicas. Torres defiende que fue una decisión "puramente técnica que desde luego no tuvo por objeto beneficiar a David Sánchez, es una de tantas modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo que se producen".

En todo caso, tanto Gallardo como David Sánchez serían los menos perjudicados por la condena por sus circunstancias laborales o profesionales actuales. Los funcionarios en activo serían los más perjudicados. Pero desde el punto de vista político, el expresidente de la diputación ya había sido condenado.