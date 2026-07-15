Noche sin tregua para los Bomberos de Badajoz: tres coches calcinados y un incendio en una vivienda

Madrugada complicada para el servicio de bomberos de la capital pacense. Los efectivos han tenido que atender una cadena de incidentes que ha dejado cuantiosos daños materiales en vehículos, fachadas y mobiliario urbano, además de un incendio en una vivienda y un rescate múltiple.

Incendios en contenedores con coches y viviendas afectadas

La noche comenzó a la 1.00 horas de la madrugada. El primer aviso alertó a los bomberos de un incendio en la calle Lavanderas donde dos contenedores resultaron completamente calcinados. Por suerte, en esta primera intervención no hubo que lamentar más daños.

Sin embargo, la tregua duró pocos minutos. A la 1.50 horas, se desataba el caos en otro punto de la ciudad. En la calle Torres Naharro -cerca de la estación de tren-, tres contenedores -dos de plástico y uno de vidrio- ardieron con gran virulencia. En esta ocasión, el fuego no se limitó al mobiliario público y provocó grandes destrozos. Tres coches estacionados sufrieron la pero parte. Un Renault Megane quedó bastante quemado en el lateral derecho y parte frontal; un Nissan Qashqai sufrió daños severos en su lateral derecho; y un Opel Corsa resultó afectado en la parte delantera.

Además, el calor llegó a derretir persianas y una máquina de aire acondicionado de las viviendas colindantes. La facha de enfrente, incluyendo la puerta de un garage, se vio afectada por el humo y las llamas, que también terminaron calcinando parte del cableado de fibra óptica de la zona.

Susto en una vivienda de la calle Guadiana

Sin apenas tiempo para recuperarse, a las 2.28 horas entró un nuevo aviso sobre un incendio en el interior de una vivienda ubicada en la calle Guadiana, cerca de la ubicación del anterior. Al llegar las dotaciones de bomberos, el fuego ya había sido prácticamente extinguido gracias a la intervención de los propios vecinos. Los bomberos procedieron a asegurar la zona y refrescar algunos puntos calientes.

El fuego afectó principalmente al salón del domicilio. Afortunadamente, la propietaria no se encontraba en el interior de la vivienda en el momento del suceso y no hubo que lamentar daños personales.

Rescate en un ascensor y fuego de pastos

Para completar una noche de actividad frenética, los bomberos de Badajoz también tuvieron que realizar tares de salvamento, rescatando a seis personas que se habían quedado atrapadas en un ascensor.

Asimismo, los incendios en el entorno natural y urbano siguen sin dar tregua y obligaron a los efectivos a sofocar de manera paralela hasta cuatro incendios de pastos repartidos por distintos puntos de la ciudad.