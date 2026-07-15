El PSOE de Badajoz no cree que Ricardo Cabezas tenga que dimitir y pide "lealtad institucional" al alcalde

Ricardo Cabezas no tiene que dimitir como concejal en el grupo municipal socialista de Badajoz ni, por ende, en la Diputación de Badajoz, donde es responsable del Área de Cultura, Juventud y Deportes. No tiene que hacerlo porque aunque ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a 9 años de inhabilitación para empleo o cargo público, en el PSOE defienden que la sentencia todavía no es firme. Así lo ha defendido este miércoles la portavoz municipal socialista y secretaria local del partido en Badajoz, Silvia González, que ha comparecido a las puertas del ayuntamiento para contestar al alcalde, el popular Ignacio Gragera, que el día anterior pedía en sus redes la dimisión de Cabezas.

González ha querido dejar claro, en primer lugar, su "más absoluto respeto" al fallo judicial y su apoyo a las once personas que están en la causa, además de expresar su confianza en que sean declaradas inocentes cuando se eleven los recursos a instancias judiciales superiores.

Aclaró que comparecía para responder a las declaraciones del alcalde, de las que se habían hecho eco los medios de comunicación. Para la portavoz socialista, las palabras de Gragera "dicen mucho más de él mismo que de la persona a la que intenta atacar", porque pide la dimisión y que asuma responsabilidades políticas un concejal socialista. "Tengo que venir yo, que soy orientadora educativa de profesión, a recordar al alcalde que es abogado, que la sentencia no es firme, porque van a presentar recurso y habrá que esperar a que sea firme y es entonces cuando se aplica, mientras, no debemos tomar ninguna medida al respecto".

Pero a la portavoz lo que más le sorprende es que pida responsabilidades políticas cuando "él mismo no asume las consecuencias de su gestión en el ayuntamiento", y es en este punto cuando ha reaccionado atacando, al recordar que Gragera comenzó "fallando a su propio electorado y cometió transfuguismo" para presentarse a la alcaldía. Dijo esto porque Ignacio Gragera pertenecía a Ciudadanos y se pasó al PP para presentarse como candidato a la alcaldía.

La socialista ha mencionado otros asuntos sin resolver en la ciudad, como el cierre de la Escuela de Artes y Oficios, el Museo del Carnaval, el de Luis de Morales y otros compromisos incumplidos, "y aquí nadie asume responsabilidades". Por todo ello, González cree que Gragera no tiene autoridad para pedirle que cese a un concejal de su grupo "cuando la condena ni siquiera es firme".

¿Y si hubiese sido al contrario?

Si hubiese sido al contrario, que algún miembro del equipo de gobierno fuese condenado por la Audiencia Provincial, ¿hubiera pedido el PSOE su dimisión?. Silvia González ha respondido que la hubiesen pedido si la condena fuese firme, "por supuesto". Pero ahora mismo, si cesase a Ricardo Cabezas y en tres años una instancia superior lo declara inocente. Llegado ese momento, "¿quién resarce eso? La condena no es firme precisamente porque se puede recurrir y en esa situación estamos, ellos han anunciado que va a hacerlo". La portavoz confía en que su inocencia quede demostrada.

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Sabe la portavoz municipal que esta situación se pondrá de manifiesto en los plenos de la corporación municipal. Llegado ese momento, Silvia González espera que haya "lealtad institucional y altura de miras" y que en los plenos se traten los problemas de la ciudad. "Que hablemos de los problemas de Badajoz y no nos liemos en otras cosas solo por buscar el rédito político, tengamos altura de miras".