El PSOE de Badajoz propone más de 25,5 millones en enmiendas para reforzar las inversiones de la Junta en la ciudad

El PSOE de Badajoz, a través de su secretaria general y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Silvia González, ha trasladado al Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura un paquete de 13 enmiendas al presupuesto de la Junta para 2026 por un importe total de 25.536.000 euros, con el objetivo de reforzar las inversiones autonómicas previstas para la ciudad y corregir carencias que los socialistas pacenses consideran prioritarias, según explica a través de un comunicado.

Las propuestas se refieren a ámbitos "esenciales" como educación, infraestructuras, cultura, patrimonio, deporte, comercio, sanidad y servicios sociales. Todas ellas incorporan una cuantía concreta y una finalidad definida, "porque el PSOE entiende que las necesidades de Badajoz deben defenderse con rigor, con datos y con propuestas presupuestarias viables".

Entre las principales enmiendas figura la dotación de 12 millones de euros para la construcción del instituto de Cerro Gordo, "una infraestructura educativa comprometida y necesaria para un barrio en crecimiento". También se plantea incrementar hasta 5 millones de euros la anualidad de la Ronda Sur, "con el fin de actualizar un proyecto que arrastra retrasos y una previsión económica insuficiente para la realidad actual de costes".

En materia de infraestructuras, el PSOE propone además 2,2 millones de euros para iniciar la ejecución de la autovía Badajoz-Olivenza, 400.000 euros para avanzar en su desarrollo técnico y 300.000 euros para los estudios y la redacción del proyecto de desdoblamiento de la EX-310 entre Badajoz y Valverde de Leganés.

El bloque cultural y patrimonial incorpora 1,5 millones de euros para la mejora del teatro López de Ayala, 1 millón de euros para actuaciones de acondicionamiento y eficiencia energética en el Palacio de Congresos Manuel Rojas, 380.000 euros para accesibilidad, seguridad y modernización del Museo Arqueológico Provincial y 250.000 euros para la rehabilitación urgente de las ermitas de la Alcazaba, con una previsión plurianual de otros 500.000 euros en 2027.

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Las enmiendas incluyen igualmente 1,4 millones de euros para mejorar las instalaciones deportivas de la ciudad, 1 millón de euros para un programa específico de apoyo al comercio local, 90.000 euros para ampliar y mejorar el Cadex y 16.000 euros destinados a la Asociación Equipo Solidaridad.