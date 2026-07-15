Recibe el alta el bombero de Badajoz que regresó enfermo de Venezuela

Finalmente no ha sido nada grave y se ha recuperado. El bombero de la diputación que permanecía ingresado en el Hospital Universitario de Badajoz desde la semana pasada pendiente de pruebas, porque enfermó en su viaje humanitario a Venezuela, recibió el lunes el alta, según fuentes consultadas.

Fueron dos los bomberos de la Diputación de Badajoz los que se sintieron indispuestos y presentaban síntomas de alguna infección, si bien solo uno de ellos tuvo que ser hospitalizado. Según les han dicho, ha sufrido el proceso propio de haberse contagiado de un virus. El otro bombero tardó menos en recuperarse y no requirió ingreso. Ningún compañero más de los que participaron en este viaje humanitario ha enfermado.

Ambos pertenecen al grupo de diez bomberos del Cepei que estuvieron una semana trabajando en la búsqueda de víctimas entre los escombros.

Al regresar de su viaje pasaron un reconocimiento médico y coincidió que dos presentaban síntomas compatibles con la incubación de algún virus, que requirió seguimiento médico. Ninguno revestía gravedad, pero uno de ellos fue ingresado en el Hospital Universitario de Badajoz. Lo hizo por Urgencias y cuando entró se activó el protocolo para evitar contagios que obligó a otros pacientes a trasladarse a Urgencias del hospital Perpetuo Socorro.

Noticias relacionadas

El bombero que tuvo que ser ingresado de manera preventiva presentaba fiebre alta y taquicardias. Según relataron los compañeros, ya venía de Venezuela con agotamiento y le costaba realizar esfuerzos. Estaba ingresado hasta saber los motivos. El otro compañero también tuvo fiebre.