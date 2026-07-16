El aeropuerto de Badajoz bate sus récords: por primera vez supera los 57.000 pasajeros en un semestre

El Aeropuerto de Badajoz continúa encadenando cifras históricas y confirma que 2026 será, si mantiene esta tendencia, el mejor año desde que existen registros. Las instalaciones pacenses cerraron el mes de junio con 10.462 pasajeros, lo que supone un incremento del 13,3% respecto al mismo mes de 2025 y convierte este junio en el mejor de toda la serie histórica del aeropuerto.

El crecimiento no se limita únicamente al tráfico de viajeros. Durante junio también se contabilizaron 498 operaciones, un 41,9% más que hace un año, reflejando el aumento de la actividad aérea que vive la infraestructura extremeña.

57.318 pasajeros en el primer semestre

Estos datos llegan apenas un mes después de que mayo también superara por primera vez la barrera de los 10.000 pasajeros, cuando se alcanzaron 10.598 viajeros, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido iniciada tras la pandemia y que no ha dejado de mejorar ejercicio tras ejercicio.

El balance del primer semestre confirma además un nuevo récord. Entre enero y junio de 2026, el Aeropuerto de Badajoz ha registrado 57.318 pasajeros, un 17,6% más que en el mismo periodo del año anterior, convirtiéndose en el mejor inicio de año de toda su historia.

2.340 operaciones, un 29,9% más que en 2025

A ello se suman 2.340 operaciones, lo que representa un incremento del 29,9% respecto al primer semestre de 2025 y evidencia el aumento de la actividad comercial y operativa de la infraestructura.

Otro de los hitos destacados es que el segundo trimestre del año ha superado por primera vez los 30.000 pasajeros, mientras que el acumulado del primer semestre rebasa también por primera vez la barrera de los 50.000 viajeros, estableciendo nuevos máximos históricos.

La evolución también resulta especialmente significativa si se analiza el acumulado de los últimos doce meses. Entre julio de 2025 y junio de 2026 pasaron por el Aeropuerto de Badajoz 115.584 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 22% respecto al periodo inmediatamente anterior.

Dos trabajadores de South montan los equipajes en un avión de Air Nostrum en el Aeropuerto de Badajoz. / La Crónica

Un buen momento para el aeropuerto

Estas cifras consolidan la evolución que ya venía reflejando el aeropuerto durante los últimos meses. El incremento continuado del número de viajeros, unido al aumento de las operaciones, confirma el buen comportamiento de las conexiones aéreas desde Extremadura y la creciente utilización de la infraestructura por parte de los usuarios.

Este momento de crecimiento también se ve reflejado en el personal que trabaja en este centro, ya que la empresa South que realiza el handling en el aeródromo pacense incorporará a dos profesionales de rampa próximamente como indican en la oferta de trabajo colgada en el portal Infojobs.

Desde la Junta de Extremadura consideran que estos resultados avalan la demanda existente y refuerzan el papel estratégico que desempeña el Aeropuerto de Badajoz para la movilidad, el turismo y la actividad económica de la región.

Un grupo de pasajeros se monta en el avión de Air Nostrum en el Aeropuerto de Badajoz con destino a Barcelona. / La Crónica

Un 23% más de presupuesto para las conexiones con Madrid y Barcelona

En este contexto, el Ejecutivo autonómico ha anunciado que incrementará un 23% la partida destinada al contrato de Obligación de Servicio Público (OSP) de las conexiones con Madrid y Barcelona a partir de 2027, al tiempo que mantiene la búsqueda de nuevas rutas que permitan ampliar la conectividad aérea de Extremadura.

Al mismo tiempo, la Junta critica la falta de inversiones por parte del Gobierno central en el aeropuerto pacense y sostiene que los datos de crecimiento ponen de manifiesto el potencial de una infraestructura que consideran clave para el desarrollo económico y social de la comunidad autónoma.