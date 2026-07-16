Amigos de Badajoz denuncia el "silencio" institucional sobre la maqbara de la avenida de Huelva y pide continuar la excavación

La Asociación Amigos de Badajoz ha reclamado explicaciones públicas a través de un comunicado sobre el futuro de la excavación arqueológica de la avenida de Huelva tras los importantes hallazgos realizados en la zona, donde los investigadores han documentado una maqbara islámica que consideran única en Extremadura y con un enorme potencial científico.

La entidad lamenta la falta de información ofrecida a la ciudadanía y solicita que las administraciones garanticen la continuidad de los trabajos arqueológicos.

"Llamativo" que los datos se presenten en Mérida

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la asociación considera que "resulta muy llamativo que un hallazgo, que los técnicos consideran muy relevante para el pasado islámico de Badajoz, haya sido presentado y divulgado por el Consorcio Monumental de Mérida, en las Jornadas de Arqueología e Historia Medieval celebradas la semana pasada de esa ciudad, mientras que en nuestro Badajoz, ni el ayuntamiento, a través de los responsables de Patrimonio, ni el Consorcio del Casco Antiguo, a través del arqueólogo contratado expresamente para cuestiones como de la que estamos hablando, han ofrecido información y divulgación a la ciudadanía sobre este hallazgo".

Fran García y Manuel Bermúdez durante la conferencia ofrecida en Mérida este viernes sobre los hallazgos en la avenida de Huelva de Badajoz. / La Crónica

El comunicado llega después de que La Crónica de Badajoz publicara los detalles de la intervención arqueológica expuestos por los responsables científicos de la excavación durante esas jornadas celebradas en Mérida. En dicha conferencia, los arqueólogos explicaron que la necrópolis islámica está proporcionando información inédita sobre la sociedad medieval de Badajoz y advirtieron de que únicamente se ha excavado alrededor del 25% del yacimiento.

"Merece un esfuerzo del ayuntamiento"

Precisamente ese potencial científico es uno de los argumentos en los que se apoya Amigos de Badajoz para solicitar que la investigación no se detenga. La asociación recuerda que el proyecto de renovación de la red de abastecimiento modificará su trazado para evitar la zona donde han aparecido los restos, pero considera que esa decisión no debería suponer el final de la excavación.

En este sentido, sostiene que "este descubrimiento merece un esfuerzo por parte del ayuntamiento, de forma que aunque se va a cambiar el trazado alternativo para la instalación por parte de la empresa concesionaria, debiera el consistorio buscar alguna partida presupuestaria extra, para continuar con esta excavación o solicitar la intervención de otra administración que lo facilitara".

Foto de archivo de un peón limpiando en la zona empedrada que ha salido a la luz en la avenida de Huelva de Badajoz. / J. H.

"Sería un error no continuar"

Asimismo, insiste en que "tenemos iniciado el proceso de excavación y sería un error no continuar. El único propósito debería ser intentar desvelar científicamente el valor de estos enterramientos".

La entidad también reclama mayor transparencia sobre la situación actual del yacimiento y las investigaciones en marcha. En concreto, solicita "al Ayuntamiento de Badajoz y al Consorcio del Casco Antiguo que informen sobre el estado de las investigaciones y las actuaciones previstas para seguir con el estudio de la historia medieval de la ciudad de Badajoz de estos importantes hallazgos".

Amigos de Badajoz considera que la falta de información institucional está generando preocupación entre numerosos ciudadanos. En su comunicado afirma que "ya somos muchos los que pensamos que el silencio y el alejamiento del ayuntamiento y fundamentalmente el Consorcio del Casco Antiguo, cada día más visible, y cada día más perceptible por los ciudadanos, en relación con los fines y objetivos señalados en sus propios estatutos, es incomprensible, y sin duda, menoscaba el presente y el futuro de nuestra ciudad".

Piden información y "explicaciones"

La asociación amplía además sus peticiones a la administración autonómica y reclama una respuesta por parte de la Dirección General de Patrimonio. En este sentido, "exigimos también a Patrimonio explicaciones de qué es lo que está pasando en esta ciudad con estas excavaciones", señala el comunicado.

Al mismo tiempo, hace un llamamiento a los vecinos afectados por las obras de renovación de las conducciones para que comprendan la importancia histórica de la intervención arqueológica. "Pedimos a la ciudadanía afectada por estos trabajos que sean comprensivos con el conocimiento de la historia de nuestra ciudad", concluye la Junta Directiva de Amigos de Badajoz.

Las reivindicaciones de la asociación coinciden con las manifestaciones realizadas por el equipo arqueológico durante su intervención en Mérida, donde defendieron que la maqbara de la avenida de Huelva está aportando datos sin precedentes sobre la Badajoz islámica. Según explicaron, la excavación ha permitido documentar enterramientos de características excepcionales, evidencias de enfermedades, posibles ajusticiamientos y estructuras que podrían modificar el conocimiento histórico sobre la evolución de la ciudad entre los siglos XI y XII.

Los investigadores también subrayaron que gran parte del yacimiento permanece todavía sin excavar, por lo que consideran que la zona conserva un importante potencial científico y que futuras intervenciones podrían seguir aportando información de gran valor para reconstruir la historia medieval de Badajoz.