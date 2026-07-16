Cine Yelmo emitirá en Badajoz la final del Mundial entre España y Argentina, con entradas ya a la venta

Badajoz multiplica sus pantallas para disfrutar el próximo domingo la final del Mundial entre las selecciones de España y Argentina. A la tentadora opción del recinto de la Alcazaba que ha anunciado y organizado el ayuntamiento, con pantalla gigante y barras, y a la de numerosos bares repartidos por todos los barrios, se suma la de Cine Yelmo, en el centro comercial El Faro, previo abono de la entrada.

Tras acompañar a La Roja durante todo el Mundial, Cine Yelmo volverá a convertir sus salas en punto de encuentro para vivir la cita decisiva del torneo. La exhibidora proyectará en directo la final entre España y Argentina, que se disputará el domingo 19 de julio, a las 21.00 horas. Con esta retransmisión, Cine Yelmo pone el broche final a una iniciativa que ha permitido seguir el recorrido de La Roja durante las distintas fases del campeonato y trasladar la emoción del fútbol a las salas de cine.

Las entradas ya están a la venta a través de www.cineyelmo.com, y la app de Cine Yelmo, con distintas modalidades adaptadas a cada formato de sala. En los cines tradicionales y Premium, los espectadores podrán adquirir el pack de entrada + menú de palomitas y refresco por 8,30 euros. Además, en las salas Premium estará disponible una opción con menú Premium por 14,30 euros, mientras que los cines Luxury contarán con un pack específico de entrada más menú Luxury por 21,30 euros.

La retransmisión forma parte de +Que Cine, la ventana de contenidos alternativos con la que Cine Yelmo acerca a la gran pantalla propuestas que van más allá de los estrenos cinematográficos. A través de esta programación, la compañía convierte sus salas en espacios desde los que compartir grandes citas deportivas, musicales y culturales.