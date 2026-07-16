"Quien crea que estos tres magistrados de la Audiencia de Badajoz son susceptibles de recibir presiones, no los conoce"

«Quien crea que estos tres magistrados son susceptibles de recibir presiones, no los conoce». Es lo que afirman a este diario fuentes jurídicas ante las duras críticas de las que han sido objeto los jueces de la Audiencia de Badajoz -Emilio Serrano (ponente), José Antonio Patrocinio (presidente de la Sala) y Dolores Fernández- que han condenado por prevaricación administrativa a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, al expresidente de la diputación y exlíder del PSOE extremeño y a otros 9 cargos y funcionarios de la institución provincial.

«Ha sido tratado (el procedimiento) como todos los asuntos que llegan a la Audiencia Provincial de Badajoz: con máxima imparcialidad, objetividad y rigor», defienden tras la cascada de declaraciones de miembros del Ejecutivo, sus socios y el PSOE que cuestionan la actuación de los magistrados, fundamentalmente en lo que se refiere a David Sánchez, y denuncian «la persecución» judicial que está sufriendo el entorno de la familia del presidente del Gobierno.

«Es una sentencia estudiadísima y unánime, que se ha dictado sin presiones de ningún tipo. El juicio ha sido público y lo ha visto todo el mundo y la van a recurrir tanto las defensas como las acusaciones populares», argumentan las mismas fuentes para negar el ‘lawfare’.

Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, que ha compartido plenario en numerosas ocasiones con estos mismos magistrados, lo ha descartado cada vez que se le ha preguntado desde que se conoció la sentencia. Este letrado sí mantiene -como desde el inicio de la causa- que las acusaciones populares son las que han pretendido utilizar este procedimiento para acabar con un político, en referencia al hermano de su cliente.

La defensa del hermano del presidente del Gobierno ya ha anunciado que recurrirá el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, lo mismo que harán los otros diez condenados.

También la fiscalía, que no acusa en este procedimiento, está estudiando presentar recurso.

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Las acusaciones populares harán lo propio, ya que, a pesar de la condena para todos los imputados, ya que entienden que hay pruebas del delito de tráfico de influencias que les atribuían y del que la Audiencia de Badajoz los ha absuelto.