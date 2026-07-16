La Diputación de Badajoz aprueba un protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo

La Comisión Negociadora del III Plan de Igualdad de la Diputación de Badajoz ha aprobado por unanimidad el 'Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo y otras conductas contrarias a la libertad sexual y la integridad moral en el ámbito laboral' durante la celebración de su sexta reunión, celebrada el pasado martes 14 de julio.

El documento supone un importante avance en el desarrollo del III Plan de Igualdad de la institución provincial y refuerza el compromiso de la Diputación de Badajoz con la construcción de entornos laborales seguros, respetuosos e igualitarios para toda su plantilla. Asimismo, establece un marco de actuación para la prevención, detección y abordaje de posibles situaciones de acoso, incorporando medidas destinadas a garantizar la protección de las personas afectadas, así como procedimientos claros de intervención, acompañamiento y seguimiento.

Compromiso con la igualdad

Este protocolo es el resultado del trabajo, la implicación y las aportaciones de todas las personas que integran la Comisión Negociadora del III Plan de Igualdad y de las organizaciones sindicales presentes en la misma. El consenso alcanzado pone de manifiesto el compromiso compartido de todas las partes con la igualdad efectiva, la prevención de las violencias sexuales y la mejora continua de las condiciones laborales dentro de la institución provincial.

Este nuevo hito se suma al trabajo que viene desarrollando la Comisión Negociadora en el marco del III Plan de Igualdad, un instrumento estratégico que permitirá seguir impulsando medidas dirigidas a garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

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Con la aprobación de este protocolo para la prevención y actuación, la institución provincial da un paso más en la consolidación de políticas internas orientadas a la prevención de las violencias sexuales, la protección de los derechos de las personas trabajadoras y la promoción de una administración pública comprometida con la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad.