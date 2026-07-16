Gragera repetirá como candidato del PP en Badajoz en las municipales de 2027

Quedan diez meses para la celebración de las próximas elecciones municipales, que tendrán lugar en mayo de 2027. Con ese tiempo por delante, el actual alcalde de Badajoz, el popular Ignacio Gragera, ha querido anunciar que se volverá a presentar como candidato del PP a la alcaldía de Badajoz. Lo ha hecho a través de sus redes, en un mensaje en el que ha vinculado esta decisión al presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, y ha aprovechado para repasar, en imágenes, los avances que, a su juicio, ha experimentado la ciudad en esta legislatura."Pero esto no ha terminado, queda mucho por hacer, y tengo las mismas ganas y la misma ilusión que entonces", manifiesta en el vídeo que ha colgado.

El PP lleva gobernando en el Ayuntamiento de Badajoz desde 1995. Tres han sido los alcaldes populares: Miguel Celdrán, Francisco Javier Fragoso e Ignacio Gragera, que antes de ser candidato del PP, lo fue de Ciudadanos, partido con el que entró en el ayuntamiento tras las elecciones de 2019.

Era prácticamente un desconocido, al menos en el ámbito político, cuando Ignacio Gragera fue elegido como cabeza de lista de la formación naranja para las elecciones municipales de 2019 por la ciudad de Badajoz, en las que Cs obtuvo 9.000 votos (13.05%) y cuatro concejales, convirtiéndose en la tercera fuerza política de la corporación municipal. Con estos resultados el partido duplicó su representación con respecto a las elecciones municipales de 2015, en las que la candidatura de Ciudadanos encabezada por Luis Garcia-Borruel obtuvo 4.994 votos (7.07 %) y dos concejales. A su vez, la formación consiguió entrar por primera vez en la Diputación de Badajoz tras obtener 29 968 votos (7,95%) y un escaño por el partido judicial de Badajoz.

En aquellas elecciones, el PP no obtuvo mayoría absoluta y su candidato, Francisco Javier Fragoso, llegó a un acuerdo de coalición de alternancia en la alcaldía. El acuerdo incluyó además el apoyo del único concejal que consiguió Vox, Alejandro Vélez, que también tuvo competencias de gestión municipal. En aquel acuerdo se pactó que Francisco Fragoso, cabeza de lista del PP y alcalde en la anterior legislatura, asumiese el bastón de mando durante los dos primeros años de mandato, mientras que Gragera lo haría los dos años siguientes. Durante la primera parte del mandato, Gragera fue teniente de alcalde de Badajoz, delegado de Desarrollo Económico y Atracción de Inversiones, Comercio, Relaciones con Portugal y portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Badajoz.

Cinco años en la alcaldía

El 16 de marzo de 2021, Inés Arrimadas, líder del partido político en el ámbito nacional, lo incorporó como miembro de la ejecutiva nacional del partido. El 26 de junio de 2021, Ignacio Gragera fue investido alcalde de Badajoz con los votos a favor del PP, Ciudadanos y el concejal no-adscrito, que anteriormente formaba parte de Vox, mientras que Unidas Podemos y el Partido Socialista votaron al candidato socialista. Meses antes de las siguientes elecciones municipales, las celebradas en mayo de 2023, Gragera se pasó al PP, que lo eligió como candidato a la alcaldía de Badajoz, cuando ya se daba por hecho que sería Antonio Cavacasillas el cabeza de lista.

Gragera lleva cinco años de alcalde. Hoy ha confirmado que volverá a presentarse.

Según ha contado, Feijóoo lo ha designado candidato a la Alcaldía de Badajoz "para seguir transformando nuestra ciudad". "Es un honor y sobre todo, una enorme responsabilidad", ha manifestado. Este sábado estará con el presidente nacional en Santiago de Compostela.