El grupo pacense Estanco 72 ofrece esta noche un concierto en la terraza de Fundación CB en Badajoz

Noche de música en la calle Montesinos de Badajoz. Música al aire libre desde la terraza de Fundación CB, que en esta ocasión correrá a cargo del grupo pacense Estanco 72, dentro de la programa ción de los jueves del Live Sound(Set) de Fundación Caja Badajoz. La cita es a las 21.30 horas.

En este festival, Fundación Caja Badajoz pretende ofrecer un formato íntimo y cercano, con tan solo cien localidades y entrada libre hasta completar el aforo. Son encuentros únicos para disfrutar de la mejor música y de una de las mejores panorámicas de la ciudad al atardecer.

Tras el éxito del concierto de Nena Daconte, el jueves de la semana pasada, Fundación Caja Badajoz pone en el punto de mira a este grupo de jóvenes pacenses que está abriendo un hueco en el panorama musical. Estanco 72 lo integran Felipe Cabezas (voz), Carlos Martín (guitarra) y Marina García (bajo).

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Desde el inicio definen una producción clara y una visión contemporánea: trazar un sonido propio que combine la calidez del pop & R&B de los 2000 con la energía de la nueva escena urbana. En su música se cruzan lo orgánico de los instrumentos tocados en directo con la rítmica de los beats del hip-hop, ecos de soul y nu-jazz, y atmósferas del pop actual.