Investigan a un vecino de Badajoz por un incendio que quemó 14 hectáreas

La Guardia Civil, en dispositivos de servicio establecidos en prevención e investigación de incendios forestales, ha instruido diligencias como investigado a un vecino de Badajoz, por su presunta implicación en un delito de incendio forestal de una urbanización de su localidad de residencia.

Fue el día 24 de junio, cuando se tuvo conocimiento del incendio originado en las proximidades del complejo pacense 'Campo pino', donde fueron pasto de las llamas unas 14 hectáreas de masa forestal.

En la extinción del mismo intervinieron medios aéreos y terrestres del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (INFOEX) con helicóptero y camión motobomba con sus respectivas cuadrillas, así como otros dos camiones del Ayuntamiento Local, vehículo de Medio Ambiente y varias patrullas de la Guardia Civil.

De las inspecciones oculares realizadas sobre el terreno afectado y manifestaciones obtenidas durante la investigación, los agentes pudieron determinar el origen del incendio y esclarecer las circunstancias que lo produjo. Gracias a las pruebas obtenidas, lograron identificar también al presunto responsable de la acción delictiva.

Con una herramienta mecánica

El investigado, un vecino de Badajoz, habría provocado el incendio por imprudencia grave mientras realizaba labores de desbroce y limpieza del terreno en las inmediaciones de su propiedad con una herramienta mecánica (desbrozadora) durante la alerta de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por riesgo extremo de incendio. Estas condiciones meteorológicas unidas al uso de esta maquinaria susceptible de generar chispas, incrementaron el peligro de fuego.

Imagen de la zona en la que se produjo el incendio. / Cedida

Las diligencias instruidas por el supuesto delito de incendio forestal, han sido remitidas a la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz.

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En este sentido, la Guardia Civil recuerda, la necesidad de adoptar las medidas preventivas para realizar trabajos agrícolas y forestales dictadas por la Junta de Extremadura en el Decreto132/2022 de 26 de octubre en el que se aprueba el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan INFOEX), en el que se regula el uso del fuego y las actividades que puedan provocar incendios.