El mundo baila en Badajoz: el Festival Folklórico se echa a las calles en un desfile internacional

De Badajoz a Colombia, pasando por los Balcanes y el corazón de África occidental, todo en apenas una hora y sin necesidad de coger un avión. Las calles del centro de la capital pacense se han transformado hoy en un escenario vivo donde la danza folklórica de cada país se ha exhibido. A las 11.30 horas de la mañana, la ciudad ha aparcado la rutina para entregarle al desfile del Festival Folklórico Internacional de Extremadura. En su 45ª edición, la cita sigue mostrando como la danza tradicional es un lenguaje universal que se contagia.

El recorrido, que ha partido de la avenida de Colón, ha pasado por la calle Menacho y Francisco Pizarro, desde donde ha subido hasta la plaza de España. Acompañados durante todo el recorrido por vecinos, visitantes y familiares, ha bajado hasta la plaza de San Francisco, donde todos los grupos se han unido para intercambiar impresiones y fotografías.

Coros y Danzas abriendo el camino

Como manda la tradición, los anfitriones han abierto el desfile con canciones típicas como El Redoble o la Jota de Guadalupe. Una comitiva de 30 personas de la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz donde han lucido con orgullo el traje tradicional regional. Ellas, con mantones de manila bordados y faldas a con motivos geométricos blancos y negros. Ellos, con trajes de terciopelo oscuro y detalles ocre, finalizado con la clásica faja rosa a la cintura.

El repicar constante de las castañuelas, acompañado con guitarras, bandurrias y laúdes -entre otros- han llenado el casco antiguo de Badajoz de jotas, rondeñas y fandangos, recordando el inmenso valor de la cultura pacense y extremeña.

Bulgaria: Conjunto Folklórico Razvitie

Directamente desde el este de Europa, 26 búlgaros han lucido sus trajes y bailes tradicionales. Agarrados de la mano en filas de cuatro, los bailarines han encadenado rápidos zapateados, cruces de piernas y pequeños saltos. Sus trajes tradicionales de estilo Shopska negros, con bordados de encaje dorado que brillaban bajo el sol, acompañados de unos coloridos pompones que se movían al compás de los ritmos. Entre ellos, jaleaban gritos y contagiaban los vítores.

Ellos, en cambio, han vestido trajes más claros, con camisa blanca, pantalón beige y una chaqueta de terciopelo negra con motivos rojos. Todo ello, finalizado con un fajín rojo.

FOTOGALERÍA | El mundo baila en Badajoz: el Festival Folklórico se echa a las calles en un desfile internacional / David Guilherme

Sabor caribeño con Colombia

El trópico y la calidez de América Latina se han hecho notar con la delegación de 20 artistas de Otrora, quienes han traído el color, el ritmo y la magia de la costa atlántica de Colombia, rompiendo moldes con una puesta en escena muy vistosa y veraniega.

Representando al norteño departamento de Córdoba, una tierra ganadera por excelencia, los colombianos han deleitado al público con una danza de galanteo. Ellos bailaban sosteniendo un sombrero tradicional, mientras que ellas respondían exhibiendo sus trajes.

Con faldas que cogían vuelo al moverse, flores de colores en sus moños y camisas floreadas, avanzaban por las calles al son de saxofones, trompetas, platillos y el latido de la tambora colombiana.

Costa de Marfil pone la energía

Si ha habido un grupo que ha roto por completo los esquemas del desfile por su fuerza física, su imponente percusión y su conexión, ha sido la compañía marfileña Mien-Moh y sus 16 integrantes. Han sido unos de los más movidos de la mañana, guiados por el ritmo de sus tambores tradicionales. Los músicos demostraron una fuerza descomunal al cargar y tocar pesados tambores mientras avanzaban sin parar de bailar.

Con faldas hechas de fibra de rafia natural, collares de conchas de cauris y rostros pintados, los bailarines han mostrado saltos atléticos y bailes muy físicos a lo largo de todo el trayecto.

Doina Timișului desde Rumanía

Cerrando este desfile multicultural con broche de oro, las 30 personas de la agrupación rumana Doina Timișului han puesto la nota de elegancia señorial y orden coreográfico de la histórica región de Banat.

Avanzando en filas de tres y cuatro personas, y siempre cogidos de la mano, los bailarines acompañaban sus pasos con cantos alegres y gritos festivos tradicionales. Los bordados geométricos en rojo y negro de sus trajes blancos y sus característicos sombreros se mecían al compás de instrumentos de viento donde el saxofón y la trompeta ponían la banda sonora del este de Europa.

En unas aceras abarrotadas de gente donde prácticamente no había persona entre el público que no tuviera el teléfono móvil en la mano, los trajes tradicionales locales, rumanos y búlgaros, así como la vistosidad del baile colombiano o la espectacular agilidad de los artistas de Costa de Marfil, han llenado de ritmo las calles de Badajoz.

Esta mañana de desfile callejero ha sido el aperitivo perfecto para abrir el apetito folklórico de la ciudad. Tras este derroche de ritmo, la gran cita se espera esta noche a las 21.30 horas en la plaza de Minayo con la ceremonia de apertura, hasta que las luces del escenario se enciendan a las 22.00 horas en el teatro López de Ayala para que la magia del folklore mundial vuelva a unir los corazones de Badajoz con el resto del planeta.