Así se prepara Badajoz para recibir la música en directo de Loquillo, Antonio Orozco y Morad

El Alcazaba Festival de Badajoz se prepara para acoger tres noches de música en directo con grandes artistas del panorama musical actual. Hoy Loquillo abrirá el festival con su gira 'Corazones Legendarios' y contará con Bulo como teloneros de la noche. Mañana Antonio Orozco presentará su tour 'La Gira de Tu Vida' en el que hará un recorrido por sus grandes éxitos y el sábado cerrará el festival el rapero Morad con el DJ José de las Heras como telonero. Con esta gran alineación de artistas, el Alcazaba Festival promete ser un punto de encuentro en el que público de todas las edades se reúna para disfrutar de la mejor música nacional en un entorno emblemático de la ciudad.

El concejal de cultura José Antonio Casablanca ha puesto esta mañana en valor los conciertos del más alto nivel que se van a realizar en el reciento patrimonial de la Alcazaba. "No solo ponemos en valor la música y la cultura, sino también el patrimonio de la ciudad y de toda Extremadura", ha destacado Casablanca. El festival también busca la proyección hacia fuera, para que no solo asista público nacional, sino que Portugal tenga también la oportunidad de conocer la ciudad y su cultura. La elección de artistas está pensada para un público muy variado, ya que como ha explicado el concejal "se busca que nadie se quede fuera y que todos puedan disfrutar de sus gustos musicales en alguno de los conciertos".

Además, Casablanca ha añadido que se podrá disfrutar del recinto el domingo para ver la final del mundial de fútbol. Este evento inesperado promete reunir a la ciudad para que todo el mundo viva la final de la forma más divertida y emocionante posible.