Este domingo
La actuación de Larreal en el Festival Folclórico Internacional en Badajoz se adelanta por la final del Mundial
Comenzará a las 19.30 en el teatro López de Ayala
La organización del Festival Internacional de Folclore de Extremadura ha decidido adelantar la hora de la actuación de Larreal este domingo en el teatro López de Ayala de Badajoz por su coincidencia con la final del Mundial de Fútbol, que disputarán España y Argentina.
Inicialmente, el espectáculo iba a comenzar a las 21.00 horas, la misma a la que empieza el partido, y se ha trasladado a las 19.30 horas, atendiendo así a las peticiones recibidas por parte de numerosos espectadores.
Según ha informado a través de un comunicado, las personas que hayan adquirido su entrada y no puedan asistir tras el cambio de horario podrán solicitar la devolución del importe a través de los canales por los que las han comprado.
Larreal es el proyecto artístico del Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid, una de las instituciones de referencia en la formación de bailarines profesionales en España. A lo largo de sus más de ocho décadas de trayectoria, ha contribuido a la formación de numerosas generaciones de intérpretes que actualmente desarrollan su carrera en destacadas compañías nacionales e internacionales.
El origen de Larreal se encuentra en los talleres coreográficos impulsados por el conservatorio en 1992, una iniciativa pionera concebida para complementar la formación académica del alumnado mediante experiencias escénicas reales. Este proyecto permite a los estudiantes desarrollar sus capacidades artísticas, interpretativas y profesionales, acercándolos a la realidad del mundo de la danza.
Desde 2013, estos talleres adoptaron la denominación de Larreal y adquirieron identidad propia como compañía joven del conservatorio. En la actualidad, el proyecto se ha consolidado como uno de los principales referentes de la danza emergente en España, con un reconocido prestigio artístico dentro y fuera de nuestras fronteras.
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