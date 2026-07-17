El Ayuntamiento de Badajoz recibe a las delegaciones del Festival Folklórico Internacional de Extremadura

El consistorio pacense ha cedido hoy el protagonismo al Festival Folklórico Internacional de Extremadura. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Badajoz, ha vivido una jornada de reconocimiento a las cinco delegaciones artísticas que se encuentran en la capital: Colombia, Costa de Marfil, Bulgaria, Rumanía y, la anfitriona, Coros y Danzas de Badajoz.

Este festival, plenamente consolidado con su 45ª edición como uno de los buques insignia de la tradición, sigue mostrando que el folclore es un lenguaje capaz de seguir uniendo realidades geográficas y humanas. Las comitivas han tomado asiento en el corazón del consistorio pacense, donde se han lucido con sus trajes tradicionales como muestra de respeto mutuo y fraternidad.

Recibimiento institucional

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha actuado como el gran anfitrión de la jornada con un discurso donde ha mostrado cercanía. Ha querido conceptualizar el Festival Folklórico Internacional de Extremadura como "una ventana abierta al mundo" en una doble dirección. Gragera ha explicado que este encuentro cultural permite a los pacenses asomarse a la belleza, la forma de sentir y la visión de tierras muy lejanas, mientras que, al mismo tiempo, dota a los colectivos extremeños de la valiosa oportunidad de mostrar con orgullo y dignidad la esencia más profunda de las raíces de la región.

El alcalde ha aderezado sus palabras con una pizcas de complicidad y humor al subrayar que, al cumplir 45 ediciones, el festival es un año mayor que él mismo. Esta anécdota, ha servido para poner en relieve el profundo arraigo e historia que atesora el evento en la ciudad. Gragera ha invitado a los bailarines y músicos a adentrarse en las calles de Badajoz, recalcando que si bien Extremadura posee un amplio patrimonio monumental e histórico, su valor más preciado es su "patrimonio humano", esa calidez y hospitalidad que sus ciudadanos brindan de manera innata.

Por su parte, el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, ha recordado su vínculo con la organización, pues durante largos años ejerció la presidencia de la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz y formó parte del comité organizador del propio festival. Para el edil, recibir a estos grupos supone revivir su propia pasión. Asimismo, ha garantizado a todos los componentes que la mejor compañía que tendrán durante sus actuaciones ye estancia será la propia ciudadanía pacense, un pueblo que ha definido como sumamente "acogedor y entregado".

Un tributo a Badajoz como obsequio

El Ayuntamiento de Badajoz ha querido entregar a cada delegación un obsequio cargado de simbolismo y valor artístico: una reproducción en huecograbado de carácter original, pintada completamente a mano. La obra representa el monumento más emblemático e icónico de la ciudad: Puerta de Palmas, que sirvió históricamente como la gran puesta de acceso fortificado a la localidad en siglos pasados.

Todas las delegaciones correspondieron el obsequio entregando un regalo procedente de cada agrupación. Primeramente, la delegación búlgara ha regalado un 'muskal', un frasco de madera tallado y pintado a mano. Colombia, por su parte, ha traído una reproducción artística de un balcón típico, modelado con los patrones coloniales de la localidad de Villa de Leyva. Junto a esa pieza, se ha sumado una botella del Aguardiente Amarillo de Boyacá, además de un calendario de la propia agrupación.

El grupo de Costa de Marfil regaló una talla en madera que reproduce la silueta geográfica del continente africano con un grabado de la palabra "Afrique" en letras doradas. Por su parte, Rumania entregó una vasija de cerámica con acabado vidriado que une tonalidades terracotas, azules, blancas y grises.

Finalmente, Coros y Danzas de Badajoz hizo entrega de un plato de porcelana conmemorativo del propio grupo. Lacado en azul y con detalles en oro de ley, el plato exhibe en su centro del logo.

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Muestra de los grupos

Antes del recibimiento en el Ayuntamiento de Badajoz, los grupos se han concentrado en la plaza Alta, donde han realizado una foto de familia junto a los representantes municipales. Justo después, se han trasladado hasta la plaza de España, donde cada grupo ha ofrecido un recital breve de su folclore e indumentarias.