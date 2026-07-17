La única escuela de Badajoz clasificada en danza urbana busca brillar en la final mundial del Global Dance Open

El baile urbano pacense resuena con fuerza fuera de las fronteras españolas. La academia pacense Urban Dance Studio Badajoz, fundada en 2020 por la bailarina y coreógrafa Patricia Olivera, se ha desplazado hasta San Sebastián para participar en las finales del campeonato internacional Global Dance Open. La cita, que congrega a los mejores talentos de la danza a nivel mundial, se presenta como el gran reto de la temporada para dos de sus grupos: Ataraxia y Urban Lady's.

No es un logro menor. El billete a San Sebastián se obtuvo tras una exigente fase clasificatoria nacional celebrada hace unos meses en Mérida, donde ambos conjuntos consiguieron la puntuación necesaria exigida por la organización. "Aunque ganar es un premio, ganar ahí no significa directamente que vayas al mundial; tienes que obtener una puntuación mínima", detalla Patricia Olivera, directora y coreógrafa del centro. "Somos la única escuela de Badajoz que se ha clasificado en danza urbana y que vamos al mundial en esta disciplina".

Una trayectoria hacia la élite

La expedición viaja con el aval de los buenos resultados obtenidos a lo largo de estos años en distintos certámenes. En el clasificatorio 'Vive tu sueño' de Badajoz, ambos conjuntos consiguieron el pase al nacional, logrando Urban Lady's el premio especial a la mejor coreografía.

Asimismo, en eventos como 'Delart' (Sevilla), 'UDC Proyect' (Madrid) y el certamen 'Enjoy' (Zamora), las vitrinas de la escuela sumaron primeros y segundos puestos, además de galardones individuales como el de mejor bailarina para Valeria Estarás (de Urban Lady's) y el reconocimiento a Patricia Olivera como mejor coreógrafa.

Esta sólida trayectoria es fruto de un proyecto que nació en plena pandemia y que el año pasado dio su primer golpe internacional al clasificarse para el mundial de Birmingham (Inglaterra). En aquella ocasión, el grupo de los mayores, Ataraxia, obtuvo un sexto puesto en el mundial. Ahora, por segunda vez consecutiva, se han vuelto a clasificar. Para las familias, el esfuerzo detrás de los escenarios es inmenso, pero la recompensa emocional y el aprendizaje es incalculable.

Ataraxia, durante su participación en 'Enjoy', Zamora. / Cedida

Dos coreografías para soñar en grande

La participación del estudio pacense en el Global Dance Open se concentra mañana sábado. Las primeras en salir a escena serán las integrantes de Urban Lady's —grupo de categoría profesional infantil, compuesto por 16 niñas de entre 9 y 12 años, aunque a la capital donostiarra van 13—, que competirán en torno a las 16.00 horas. Más tarde, a partir de las 21.30 horas, llegará el turno de Ataraxia, la formación juvenil formada por 11 integrantes de entre 15 y 20 años, que el año pasado ya demostró su nivel competitivo y que en citas previas ha llegado incluso a los castings finales del programa de televisión Got Talent.

"Llevamos dos shows de danza urbana con montajes muy potentes", explica Patricia Olivera, cuyos alumnos se medirán con delegaciones de más de una veintena de países, incluyendo a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Japón o Países Bajos.

El grupo de las Urban Lady's, durante su participación en Enjoy, Zamora. / Cedida

El valor de Ataraxia y Urban Lady's

La solidez de la escuela reside en la progresión de sus grupos. Por un lado, Ataraxia es un conjunto plenamente consolidado con ocho años de trayectoria y un recorrido impecable que les ha llevado a estar en presentaciones de coches, eventos benéficos, videoclips e incluso acompañar a cantantes en el escenario. Y es que por la escuela han pasado diferentes bailarines y coreógrafos profesionales de artistas como Quevedo, Lola Índigo o Abraham Mateo, entre otros.

Por otro, Urban Lady's se formó hace unos cuatro años y ha experimentado un crecimiento meteórico: "Este año han conseguido un montón de premios, ha sido un año increíble para ellas", apunta Olivera.

Con el apoyo incondicional de sus familias, las jóvenes promesas de Badajoz ya se encuentran en San Sebastián con el objetivo de disfrutar, aprender y, por qué no, volver a colocar a la capital pacense en el podio de la danza urbana internacional.