El turno de oficio en Badajoz pierde más del 25% de sus abogados en cuatro años en la provincia

El Colegio Provincial de la Abogacía de Badajoz aprovechó la celebración del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio para alertar del descenso de profesionales que prestan este servicio en la provincia. Durante el acto, el decano, Ildefonso Seller Rodríguez, advirtió de que el número de letrados adscritos ha pasado de 576 en 2021 a 431 en 2025, mientras aumentan las solicitudes de asistencia jurídica gratuita.

Seller explicó que, mientras disminuye el número de profesionales, aumentan las necesidades de los ciudadanos. Según detalló, durante el último año se registraron 11.036 solicitudes de asistencia jurídica gratuita, se realizaron 9.418 designaciones y se gestionaron 6.857 asuntos. "Cada vez somos menos para atender a más ciudadanos", resumió.

El decano defendió la necesidad de impulsar una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que adapte el sistema a la realidad actual, reduzca la carga administrativa, garantice una financiación suficiente y ofrezca mayor estabilidad al servicio. "La vocación no puede convertirse en el modelo de sostenibilidad de un servicio público esencial", afirmó.

Reivindicaciones del turno de oficio

Durante el acto también intervino Ana Teresa Ponce Latorre, diputada primera del Colegio Provincial de la Abogacía de Badajoz y presidenta de la Comisión del Turno de Oficio, quien dio lectura al manifiesto elaborado con motivo de esta jornada.

En él denunció la situación de precariedad que, según el colectivo, atraviesa el turno de oficio y reclamó una actualización inmediata de los baremos conforme al IPC, el pago de todas las actuaciones realizadas por designación judicial y una mayor dotación de medios personales y materiales.

Además, mostró el rechazo del colectivo a la reorganización de los juzgados de violencia de género, al considerar que la comarcalización aleja la justicia de las víctimas y puede retrasar la respuesta judicial en situaciones especialmente sensibles.

Reconocimiento a cuatro profesionales

El acto sirvió también para reconocer la trayectoria de varios profesionales vinculados al turno de oficio. Recibieron la distinción Saturnino de la Hera Merino, Alejandrina González López, Francisco José Béjar Morales y el funcionario de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita Carmelo Ramón Santana Páez.

En representación de los homenajeados tomó la palabra Saturnino de la Hera Merino, que acumula 49 años de servicio en el turno de oficio. Durante su intervención recordó la evolución del sistema y lamentó que muchas de las reivindicaciones del colectivo sigan sin resolverse. El abogado criticó el incremento de la carga burocrática y aseguró que, en ocasiones, el tiempo necesario para tramitar la documentación hace que resulte incluso complicado gestionar el cobro de algunas actuaciones. "Como no se haga más fuerza, esto no tiene solución", afirmó.

El Colegio Provincial de la Abogacía de Badajoz celebró este acto con motivo del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, una jornada que se conmemora cada año para reconocer la labor de los profesionales que prestan asistencia jurídica a personas sin recursos y reivindicar la importancia de este servicio como garantía del acceso a la justicia.