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Asociación Española de Consumidores

Alertan de un nuevo fraude online en el que se suplanta a Ibercaja para robar las contraseñas de los clientes

Los estafadores consiguen así acceder a sus cuentas bancarias y apoderarse del dinero

Una persona delante de un ordenador.

Una persona delante de un ordenador. / S. GARCÍA

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Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

La Asociación Española de Consumidores ha alertado de un nuevo fraude online en que el que se suplanta a Ibercaja, uno de las entidades con mayor implantación en Badajoz, para robar las contraseñas de sus clientes y apoderarse de su dinero.

En esta nueva campaña de 'phishing', como se denomina a este tipo de estafa, los usuarios reciben un correo electrónico en el que se les pide que renueven su clave de firma electrónica personal y se les indica que deben destruir la antigua en línea para recibir la nueva, con la que podrán validar todas sus operaciones en Ibercaja Online y en la aplicación móvil.

Con este método, consiguen la contraseña de la cuenta bancaria que los clientes tienen abierta en la entidad y pueden realizar operaciones económicas.

La Asociación de Consumidores hace un llamamiento al "sentido común" para evitar ser víctimas de estos fraudes y que los denuncien para alertar a la ciudadanía y a las autoridades.

En ningún caso se debe llamar a ningún teléfono ni responder a SMS o correos electrónicos de los estafadores.

Consejos

En caso de que se haya caído en el engaño, la asociación recomienda cambiar la contraseña de la banca online, anular las tarjetas para evitar cargos fraudulentos, avisar a la entidad bancaria y denunciar de forma inmediata los hechos ante la Policía Nacional o la Guardia Civil.

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No es la primera vez que una campaña de 'phishing' se hace pasar por Ibercaja. Esta entidad nunca solicita claves de acceso o firma digital por correo electrónico, SMS, teléfono o cualquier otro medio, por lo que si se recibe un mensaje de este tipo hay que desconfiar y nunca pinchar en él.

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