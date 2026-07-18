Policía Nacional
Detenido por realizar tocamientos a una mujer durante el concierto de Antonio Orozco en Badajoz
El hombre ha pasado a disposición judicial este sábado como presunto autor de un delito de agresión sexual
La Policía Nacional ha detenido a un hombre por presuntamente realizar tocamientos en los glúteos a una mujer durante el concierto que el cantante Antonio Orozco ofreció este viernes por la noche en Badajoz, dentro del Alcazaba Festival, que congregó a miles de personas.
Fuentes policiales han confirmado a este diario que, tras la denuncia de la mujer, se detuvo "inmediatamente" al varón, pero no han ofrecido más datos sobre estos hechos.
Según ha podido saber este diario, el hombre ha pasado este sábado a disposición judicial como presunto autor de un delito de agresión sexual y ha comparecido ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz, que ahora tendrá que resolver sobre su situación personal.
El Código Penal establece penas de entre 1 y 4 años para los delitos de agresión sexual sin penetración (considerados abusos sexuales antes de la entrada en vigor de la conocida como 'Ley del sí es sí').
Según el testimonio de algunos espectadores, en la recta final del concierto, el público comenzó a silbar y al percatarse de la intervención policial, el propio Antonio Orozco hizo una señal a sus músicos para que dejasen de tocar y preguntó desde el escenario, ¿qué pasa?. Luego dedicó la siguiente canción a los "héroes" con y sin uniforme.
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