La gestión de la perrera municipal de Badajoz sale a licitación por solo 2 meses y 72.000 euros

El Ayuntamiento de Badajoz acaba de sacar a licitación la gestión del Centro de Protección Animal, comúnmente conocido como la perrera municipal, con un presupuesto base de 71.422 euros para un periodo de solo dos meses. Se trata de un contrato transitorio, mientras se prepara otro de más tiempo, para cubrir el servicio cuando lo deje la actual adjudicataria, Athisa, el próximo 15 de septiembre (cuando termina el plazo extraordinario forzoso por el que se amplió su contrato, que inicialmente era de un año.).

La concejala de Sanidad, Dolores Vázquez, ya avanzó que se recurría a esta solución para garantizar que el servicio de veterinaria y mantenimiento, la recogida de animales vivos en la vía pública y la retirada de cadáveres en Badajoz y sus pedanías se mantenga hasta que culmine el procedimiento de licitación del nuevo contrato plurianual, que se ha retrasado al no haberse aprobado el presupuesto hasta el pasado mes de mayo.

La situación de la perrera ha sido objeto de críticas por parte de grupos políticos -PSOE y Unidas Podemos- y protectoras en los últimos meses, que han denunciado el precario estado de las instalaciones y las condiciones en las que viven los animales. El ayuntamiento, que asegura que el problema del centro es la saturación, ha optado por hacer obras de mejora y ampliación y no construir otro.

Para el PSOE, este contrato «puente», es necesario para garantizar el servicio a partir del próximo 16 de septiembre, pero critica que llega «con un importante retraso» y sin resolver las deficiencias estructurales que durante años han afectado al Centro de Protección Animal y que el equipo de gobierno «ha intentado paliar parcialmente renunciando al proyecto de uno nuevo para optar por la ampliación de las instalaciones actuales», según lamenta su portavoz, Silvia González.

Coste y reorganización

A través de un comunicado, el PSOE, afirma que esta cobertura provisional incrementa el coste mensual del servicio en un 55% y que introduce una «reorganización importante» de la plantilla, dando prioridad al personal de limpieza y servicios generales frente a perfiles especializados vinculados a la atención veterinaria y la conducta animal y la gestión administrativa, «precisamente en un centro que arrastra problemas de saturación, atención clínica, adopciones y funcionamiento diario».

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González reclama «transparencia» al equipo de gobierno sobre las mejoras «reales» que se van a llevar a cabo e insiste en que la nueva licitación refuerza la tesis de que «el ayuntamiento no ha ejercido control suficiente para garantizar que el servicio se prestara a los animales en las condiciones exigidas en el contrato».