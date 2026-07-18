Júpiter Badajoz: el epicentro de los juegos de mesa y cartas coleccionables

Si hay un lugar que cualquier aficionado a los juegos de mesa, las cartas coleccionables o las miniaturas conoce en Badajoz, ese es Júpiter Badajoz. Allí se celebra buena parte del circuito competitivo de juegos como Magic: The Gathering, Pokémon o Blood Bowl, pero también es el punto al que acuden quienes simplemente buscan una mesa donde echar una partida con amigos o conocer a otros jugadores.

La estrecha entrada del establecimiento no permite adivinar todo lo que guarda en su interior. Lo primero que aparece son las estanterías de juegos de mesa. Unos pasos más adelante, los sobres, barajas y accesorios de títulos como Magic, Pokémon, One Piece o Star Wars Unlimited ocupan buena parte del espacio.

Al fondo, las vitrinas y cajas de Warhammer reúnen ejércitos de miniaturas, pinturas y escenografías. Sin embargo, el principal punto de reunión está en la planta superior. Tras subir las escaleras, la zona comercial desaparece y deja paso a una sala luminosa con largas mesas y capacidad para 38 jugadores. Su uso es gratuito: se puede acudir con un juego propio, utilizar la ludoteca o participar en alguna de las actividades programadas.

«Hay gente que viene y echa la tarde, la mañana o incluso el día entero», explica Miguel Ángel García, responsable de Júpiter Badajoz. La sala era una de las condiciones de la franquicia cuando abrió el establecimiento en 2015 y, con el paso de los años, ha terminado convirtiéndose en una parte esencial del negocio.

Una sala abierta a cualquiera

La sala funciona de forma libre y gratuita durante la mayor parte de la semana. Los jugadores pueden reservar mesa cuando se prevé más afluencia, especialmente los viernes por la tarde y los sábados, aunque habitualmente basca con llegar y comprobar si hay sitio

No es obligatorio utilizar juegos comprados en el establecimiento. Algunos grupos llevan sus propias cajas y barajas, mientras otros recurren a la ludoteca disponible. "Hay gente que viene con juegos que ni siquiera ha comprado aquí y no hay ningún problema", señala Miguel Ángel.

La media de edad ronda la treintena, aunque también acuden adolescentes, familias y grupos vinculados a centros educativos o asociaciones. El local ha organizado además talleres y demostraciones en institutos, bibliotecas y otros municipios

Jugar también es conocer gente

Arriba no hay silencio, pero tampoco ruido. Solo conversaciones entre partidas, el sonido de los dados al caer sobre el tablero y frases que para un recién llegado pueden sonar extrañas: «te hago un touchdown», «robo carta», «te toca fase de combate». Mientras en una mesa dos jugadores disputan un encuentro de Blood Bowl, un juego que mezcla estrategia y fútbol fantástico, en el resto de la sala se suceden partidas de Magic: The Gathering, Pokémon o Star Wars Unlimited. Cada grupo juega a lo suyo, pero todos comparten el mismo espacio.

Las imágenes se repiten cada semana. Hay quien llega con su propia baraja, otros despliegan miniaturas pintadas durante meses y algunos simplemente buscan una mesa libre para encontrarse con los amigos. La sala tiene capacidad para 38 jugadores sentados y, especialmente los viernes por la tarde y los sábados, es habitual verla prácticamente llena

Una partida de Blood Bowl en la liga de Júpiter Badajoz / P. B

José Antonio, conocido entre los jugadores como 'Chato', lleva casi una década acudiendo a Júpiter. Entró por primera vez en 2016 para probar un juego de Star Wars y nunca dejó de volver. «Lo bonito de los juegos de mesa es relacionarte con la gente. Aquí haces amistades, conoces a gente nueva y eso no te lo da jugar desde casa», resume mientras mueve las miniaturas de su equipo de ratas sobre el tablero de Blood Bowl.

La comunidad, asegura, es precisamente lo que mantiene vivo el local. «Hay gente que llega sola y enseguida encuentra con quién jugar. Se le explica todas las veces que haga falta y acaba formando parte del grupo», explica. Esa filosofía también se refleja en las ligas y torneos, donde los veteranos ayudan a los recién llegados a dar sus primeros pasos.

En verano, además, el local adquiere otro significado para muchos jugadores. «Júpiter es un oasis», bromea José Antonio. «Vienes aquí, estás con el aire acondicionado, juegas con tus amigos y desconectas un rato».

Actividad durante toda la semana

Júpiter mantiene un calendario con propuestas prácticamente diarias. La mayoría son reuniones abiertas para que los aficionados sepan cuándo pueden encontrar a otros jugadores, aunque la asistencia varía. Los torneos oficiales, principalmente de cartas coleccionables, suelen exigir inscripción y ofrecen premios.

Durante los últimos años, estos juegos han experimentado un crecimiento ligado a las redes sociales, los vídeos de apertura de sobres y el valor alcanzado por algunas cartas. Miguel Ángel considera que Magic: The Gathering sigue siendo el principal referente en ventas y número de jugadores, aunque Pokémon, One Piece y nuevos títulos inspirados en universos como Star Wars o League of Legends han ampliado el público.

La actividad atrae también a jugadores de Mérida, Montijo, Olivenza y Portugal. Algunos llegan para competir; otros aprovechan su visita a Badajoz durante el Carnaval o las vacaciones para conocer la tienda. Pese a todo, Miguel Ángel evita presentar el establecimiento como algo grandilocuente. «No pretendemos ser El Faro de nada», afirma. Su aspiración es más sencilla: mantener un lugar donde la gente pueda entrar, jugar, reunirse y regresar. Para José Antonio, precisamente ahí reside su valor: «Cuantos más seamos, mejor».