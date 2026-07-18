Nuevo paso para la futura iglesia de Cerro Gordo en Badajoz: comienzan los estudios del terreno donde se construirá

Cinco años después de que el Ayuntamiento de Badajoz cediera una parcela de 3.000 metros cuadrados para construir una iglesia en la barriada de Cerro Gordo, el nuevo templo está más cerca de ser realidad. Mañana, según ha confirmado el párroco, Manuel Fernández Rico, está previsto que se inicien los primeros estudios del terreno donde se levantará el futuro complejo parroquial San Juan Pablo II, ubicado entre las calles Batalla de la Albuera, Teniente Ruiz, Baluarte de San Pedro y Batalla de los Pirineos.

El sacerdote ha pedido la colaboración de los vecinos para que no aparquen sus vehículos en este solar durante esta jornada y así facilitar el trabajo a los técnicos.

«Es un paso muy importante y, aunque quedan muchos, demuestra que vamos avanzando y que esto va para adelante», señala con ilusión Fernández Rico. El proyecto se está redactando -cuando esté listo se presentará a la comunidad- y el arzobispado ha iniciado los trámites para obtener los permisos municipales y, aunque aún es pronto para poner fecha al inicio de las obras, el párroco se muestra convencido de que será «más pronto que tarde».

«Es una gran noticia para Cerro Gordo», se congratula el sacerdote, que está al frente de la parroquia de San Juan Pablo II desde su inauguración en octubre 2016. Desde esa fecha ocupa unos locales en la calle Lady Smith cedidos por la asociación de vecinos. El Arzobispado de Mérida Badajoz solicito la cesión de una parcela al ayuntamiento en ese mismo año para construir el templo y desde entonces no se ha dejado de trabajar en el proyecto.

Más de medio millón de euros

Hay un grupo de fieles, que junto con los dos párrocos, integran el consejo parroquial, se encarga de los asuntos relacionados con la gestión y que ha ido adelantando el programa de necesidades y haciendo unos cálculos estimativos. En principio, la inversión para la futura iglesia superaría el medio millón de euros.

La parroquia, con el aval del arzobispado, solicitará un préstamo, que se irá pagando con las aportaciones de los fieles, como se hace habitualmente cuando se construye una nueva. Ya hay abiertos desde hace tiempo distintos canales de colaboración a disposición de las personas que quieran realizar una contribución económica.

Capacidad para 200 personas y abierto al barrio

Como ya avanzó Manuel Fernández Rico a este diario hace unos meses, la idea es que el nuevo complejo cuente con un templo con capacidad para unas 200 personas, despachos y salas polivalentes, destinadas a actividades pastorales, pero que también se pondrán a disposición de los vecinos y colectivos de la barriada que lo necesiten, como ocurre ahora con los locales de Lady Smith, a pesar de las limitaciones de espacio (apenas 150 metros repartidos en una estancia para la celebración y dos salas).

No se plantea levantar un gran edificio y sí aprovechar los espacios exteriores para las actividades más lúdicas. Será un austero, funcional y sostenible, para que su mantenimiento resulte lo menos gravoso posible.

La parroquia de Cerro Gordo, una barriada con un elevado índice de familias jóvenes y niños, atiende a más de 8.000 vecinos, entre los que se incluyen los de la Urbanización Golf Guadiana, a la que también presta servicio.

Su párroco siempre ha defendido que la construcción de la nueva iglesia no responde a un capricho, sino que se trata de una necesidad para atender dignamente a los fieles que demandan servicio y requieren ayuda.

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La parroquia de Cerro Gordo ha sido la última que se ha fundado en Badajoz. Es la número 22 de la ciudad y las 204 de la archidiócesis, que también ha mostrado su aspiración de crear otra en la avenida de Elvas ante el gran desarrollo urbanístico que está experimentando esta zona.