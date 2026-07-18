El 'boom' de la comida asiática en Badajoz: una veintena de locales donde los woks conviven con el suhi y el ramen

A principios de los años 80, la gastronomía exótica en Badajoz era un lienzo prácticamente en blanco. Comer con palillos, maravillarse con el misticismo de la comida asiática o saborear texturas agridulces era una experiencia impensable para muchos de los ciudadanos pacenses. Todo cambió de golpe en el año 1982, cuando la visionaria empresaria Xuewei Chen Wu decidió abrir el primer restaurante chino de la historia de la ciudad de Badajoz, que en un principio estaba ubicado en la aveenida de Colón. Aquel rincón asiático no solo descubrió a los paladares locales el gusto crujiente de los rollitos de primavera o el sabor del arroz tres delicias, sino que plantó la semilla del auge de la gastronomía asiática.

Actualmente, el panorama es completamente distinto: la capital pacense se ha convertido en un hervidero de cocina oriental, que ya suma alrededor de una veintena de locales donde la tradición de los antiguos woks convive con el sushi fusión de vanguardia, el ramen humeante y sistemas tecnológicos de comandas digitales que revolucionan la forma de sentarse a la mesa. Este fenómeno no solo demuestra un cambio profundo en los menús de la ciudad, sino también en el propio perfil de algunos de los comensales pacenses, que ha pasado de ver estos locales como una opción exótica y muy ocasional a integrarlos plenamente en su rutina gastronómica semanal, convirtiendo el uso de los palillos o las pantallas de los pedidos en un hábito naturalizado.

Valdepasillas: Equilibrio entre nostalgia y la vanguardia japonesa

El análisis de la cocina oriental obliga a detenerse en el barrio de Valdepasillas, una zona residencial que es el ejemplo de cómo han evolucionado los hábitos de consumo. Aquí conviven un total de seis restaurantes asiáticos repartidos simétricamente en cuanto a variedad se refiere: exactamente tres de ellos se mantienen fieles a la tradición y fusión de la comida china, mientras que otros tres están dedicados al universo japonés, aunque estos, un poco más diversos.

La nostalgia histórica de la zona la lidera el restaurante chino Simbo, situado en la avenida José María Alcaraz y Alenda número 33. Este negocio es la continuación directa de aquel local pionero de 1882 de la avenida de Colón. Años más tarde, la gerencia se trasladó al lugar en donde se encuentra a día de hoy pero mantuvo intacto su sello de identidad familiar al conservar en su carta platos que ya se vendían en el antiguo local como el pollo con almendras, el pollo al limón, los tallarines con gambas o el kubak. A algo más de un kilómetro de distancia, en concreto, en la vvenida del Perú, 32, se encuentra el restaurante China City, que complementa la oferta clásica de la cocina tradicional china con un menú muy adaptado al gusto local en el que destacan los arroces fritos, los mariscos al wok y una selección de dim sum, que son una variedad de bollos al vapor y arrollados de arroz que contienen ingredientes como carne vacuna, pollo, cerdo, camarones y opciones vegetarianas. A esta vertiente tradicional se suma la Cafetería Mao, que se ubica en la avenida María Auxiliadora, 25. Este establecimiento complementa sus comidas y cenas de platos como el pato pekinés, arroces, sopas y sus gyozas con un servicio de desayunos locales.

La otra mitad del sector hostelero mira de frente a la comida japonesa. En este bloque destaca el restaurante Tanuki San, que se encuentra en la avenida María Auxiliadora, 12, un proyecto cuyo éxito comercial en la ciudad les impulsó a duplicar su apuesta con una segunda apertura cerca de Puerta de Palmas. En este rincón destacan su propuesta de sushi fresco y sus platos de fusión nipona. En una línea mas tecnológica se sitúa Sushi Sol, que ofrece un innovador sistema de pedidos a través de tablets situados en cada una de las mesas del local con una propuesta basada en sushi que también incorpora noodles, una variedad de pasta fina y alargada, y recetas de inspiración china. El mapa de cocina nipona en Valdepasillas lo cierra Sushi Station, que es el único restaurante en Badajoz en donde los platos aparecen en la sala encima de una cinta transportadora.

El centro y el Casco Antiguo: Epicentro de la fusión urbana

Si el entorno de Valdepasillas destaca por su reconversión gastronómica, el centro de la ciudad no va a ser menos. 6 restaurantes de origen oriental conforman el corazón urbano que se divide de forma clara: dos restaurantes chinos de corte tradicional que defienden las recetas clásicas, tres que apuestan por el sushi y las experiencias de fusión.

La resistencia de la cocina tradicional china tiene su gran pilar en el restaurante China Town, ubicado en la calle Bartolomé José Gallardo. Este local destaca por mantener intacta la esencia de los restaurantes chinos tradicionales con un ambiente clásico y una carta que mantiene los rollitos de primaveras, los arroces y los platos de ternera con bambú y setas chinas. Esta propuesta se complementa con el restaurante Chino Pekín, otro de los restaurantes asiáticos más antiguos de la ciudad de Badajoz. Situado en la calle General Palafox, el establecimiento es buscado por aquellos que quieren recetas arraigadas y menús económicos.

Por su parte, la vanguardia y el sushi han encontrado en el centro un escenario para expandirse. En la calle Obispo San Juan de Ribera se ubica Sibuya Urban Sushi Bar, una franquicia de éxito nacional que destaca por un interior bien cuidado y un menú que combina los clásicos nipones con creaciones originales de estilo fusión, que además permite gestionar el pedido y el pago desde el móvil. La marca local Tanuki San también tiene presencia en el centro de la ciudad con su segundo local, ubicado en la calle José de Gabriel Estenoz 54, justo al lado de Puerta de Palmas. La zona céntrica lo completan Sushi Ran, situado en la plaza de los Alféreces con una página web propia para encargos, 18CTEA, situado en la calle República Argentina, un concepto enfocado al público joven que unifica boles de ramen, piezas de sushi y el bubble tea, una bebida originaria de Taiwán que combina una base de té con leche o zumos de frutas y toppings.

Avenida de Elvas y CC El Faro: Grandes cadenas y formato buffet

Acercándose a la periferia de la ciudad en la margen derecha del río Guadiana, en la avenida de Elvas y el Centro Comercial El Faro se encuentra un escenario gastronómico diiferente, ya que desaparecen los restaurantes chinos tradicionales para dar paso a las grandes cadenas, los fideos rápidos y el formato buffet libre.

En el edificio Swing de la avenida de Elvas, se encuentra Momo Badajoz Noodles Sushi, un local que sirve para degustar platos rápidos de fídeos con pollo o langostinos, tallarines y arroz frito, así como combinaciones de sushi y entrantes como gyozas. En el Centro Comercial Conquistadores se encuentra ubicado el Wok Buffet, un restaurante que combina todo tipo de carnes, pescados y verduras, platos cocinados con opciones calientes de la cocina tradicional china, sushi e incluso postres. Como puente hacia la modernidad tecnológica, se encuentra Sushi Taki, en la calle Julio Cienfuegos Linares, un lugar que destaca por su agilidad operativa al permitir a los clientes gestionar y realizar sus pedidos directamente desde el teléfono móvil a través de su propia aplicación.

Por último, el despliegue de restaurantes orientales llega hasta el Centro Comercial El Faro, lugar donde se encuentra el establecimiento Wok Asador Pikete, un buffet que complementa su sección de platos cocinados con una zona de ingredientes crudos que los cocineros preparan al instante sobre la plancha o el wok.

El auge del "Take-Away" y nuevas novedades

En los últimos años, el concepto de comida para llevar se encuentra en su máxima expresión en los establecimientos Sushi Take, que se encuentran dentro de los supermercados Carrefour. La comida está realizada delante del cliente, y además les permite añadir platos japoneses frescos directamente a su cesta de la compra diaria.

Además, a la ciudad de Badajoz llegan dos novedades que se añaden al catálogo de la comida oriental. La primera llegada es la de Sushisom, una cadena de cocina japonesa con una carta de entre 150 y 200 platos que combina una selección de sushi con platos calientes tradicionales como fideos, gyozas, panes bao, tempuras y brochetas. Además, la forma de pedir es por medio de una tablet por mesa, igual a la del restaurante anteriormente mencionado Sushi Sol. Esta cadena tiene como plato fuerte el "Menú Infinity", que permite a los clientes pagar un precio fijo y pedir de forma ilimitada tantos platos como deseen. La segunda gran novedad es la apertura de Sushi Grill, un restaurante que se instalará en la zona exterior de restaurantes del Centro Comercial El Faro, reforzando así la oferta de cocina nipona en el complejo.

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Lo que comenzó en 1982 como una aventura exótica con la apertura del primer restaurante de origen oriental de la ciudad es una realidad que forma el mapa gastronómico de la capital pacense. Badajoz no solo ha aprendido a comer con palillos, sino que ha rediseñado la personalidad culinaria de sus ciudadanos.