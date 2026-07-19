Los bomberos de Badajoz auxilian a un octogenario que se había caído en su casa

Los bomberos del parque municipal de Badajoz tuvieron que intervenir este sábado para auxiliar a un hombre de 82 años que se había caído en su vivienda y permanecía tumbado en el suelo sin poder incorporarse.

Los hechos sucedieron en una casa de la calle San Cristóbal, en la barriada de San Fernando. El aviso se recibió pasadas las dos de la tarde.

Tras acceder al inmueble, los bomberos hallaron consciente al octogenario, que fue atendido por sanitarios del centro de emergencias 112 de Extremadura.

También el sábado, en el parque se recibió una llamada alertando de que un vecino de la calle Doblados, en el Casco Antiguo, se había quedado atrapado en el ascensor de su edificio. Aunque los bomberos se trasladaron hasta el lugar, finalmente no fue necesaria su intervención, ya que al mismo tiempo llegaron los técnicos de la compañía de ascensores, que resolvieron la incidencia. El hombre, según relató a los bomberos, estuvo alrededor de una hora y media encerrado.

Otros servicios

Asimismo, durante la noche se tuvieron que desplazar hasta la calle Jacobo Rodríguez Pereira, en la barriada de María Auxiliadora, para sofocar las llamas en unos colchones que habían depositado en la calle y a los que presumiblemente habían prendido fuego. En la zona había varios autobuses aparcados, pero afortunadamente no estaban próximos al incendio, que se controló sin problemas, atajando su propagación.

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Este domingo por la mañana, sobre las 9.20 horas, también han tenido que intervenir para refrescar unos contenedores que han ardido en Ronda del Pilar. El fuego no ha afectado a ningún vehículo ni propiedad.