Ciem y la primera universidad privada se unen para impulsar las prácticas de alumnos en empresas extremeñas

La Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (CIEM) y la Universidad Internacional de Extremadura (Uninde) han formalizado un convenio de cooperación educativa para canalizar y gestionar las prácticas académicas externas del alumnado universitario a través de las empresas y asociaciones integradas en la primera.

El acuerdo, rubricado por el presidente de CIEM, José Luis Iniesta, y el director general de Uninde, Ricardo Cospedal, permitirá que estudiantes de grados y másteres de la primera universidad privada que se implantará en Extremadura puedan desarrollar prácticas curriculares y extracurriculares en empresas vinculadas a las organizaciones empresariales integradas en la confederación, "reforzando así la conexión entre formación universitaria y realidad empresarial".

"Es una alianza estratégica esencial para Extremadura, porque conecta el conocimiento universitario con las empresas y permite que el talento joven encuentre oportunidades reales de desarrollo profesional dentro de nuestra región”, ha valorado Iniesta.

Además, ha destacado que este convenio sitúa a CIEM en el centro de la conexión entre universidad y tejido productivo. “Queremos que las empresas extremeñas participen activamente en la formación del talento que necesitarán en los próximos años para mejorar la competitividad y generar oportunidades en Extremadura”, ha añadido.

Realidad del mercado laboral

Por su parte, Cospedal ha asegurado que para Uninde este convenio “es un paso más en su inquietud de ser una universidad conectada con la realidad del entorno productivo" y ha subrayado “la importancia de acercar la formación académica a las necesidades reales del mercado laboral, impulsando una oferta educativa con una marcada orientación práctica, innovadora y conectada con los desafíos actuales de las empresas”.

El convenio contempla que CIEM actúe como canal de difusión y coordinación entre Uninde y las asociaciones y empresas integradas en la confederación, facilitando la identificación de puestos formativos adecuados y promoviendo la incorporación temporal del alumnado a entornos profesionales reales.

Perfiles especializados y nuevos retos

La organización empresarial considera que este tipo de acuerdos son "esenciales" para fortalecer la colaboración entre el ámbito educativo y el empresarial, "especialmente en un momento en el que las empresas demandan perfiles cada vez más especializados y adaptados a los nuevos retos económicos y tecnológicos".

Asimismo, ha defendido que este acuerdo "consolida el posicionamiento de CIEM como interlocutor clave del tejido productivo extremeño y como una patronal abierta, transversal y conectada con proyectos estratégicos para el futuro de la región".

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Ciem es la patronal más representativa del tejido empresarial de Extremadura, integrada por 74 organizaciones empresariales y 24.000 empresas y personas trabajadoras autónomas.