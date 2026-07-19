El 'Deltacar' cumple su primer año con casi 6.000 infracciones y denuncias en Badajoz

El sistema automatizado de detección de infracciones 'Deltacar' cumple el próximo mes de agosto su primer año a pleno rendimiento en las calles de Badajoz. Lo que comenzó en el verano de 2025 como un periodo de prueba para familiarizar a los conductores locales, se ha consolidado como una de las herramientas más eficientes de la Policía Local. El balance anual arroja una cifra contundente: el dispositivo ha detectado casi 6.000 infracciones y denuncias en estos once meses de actividad.

La principal causa de sanción en Badajoz ha sido el abandono de vehículos en la vía pública, que acumula un abrumador 54% del total de las denuncias. Esta cifra constata el éxito del sistema para intentar evitar que los conductores dejen estacionado el coche y se marchen un amplio periodo de tiempo. A gran distancia, se sitúan las infracciones asociadas a la movilidad diaria: la doble fila representa el 12% de los casos y el uso indebido de las zonas de carga y descarga supone un 9%. El resto de expedientes se reparte entre la ocupación de aceras o zonas peatonales, obstaculizaciones graves y el estacionamiento en zonas con señales de restricción.

El mapa de las multas: Ricardo Carapeto a la cabeza

El informe municipal también pone nombre y apellidos a las calles de Badajoz con más multas. La calle más afectada de toda la ciudad es la avenida Ricardo Carapeto, en la barriada de San Roque. Este importante eje comercial concentra, por sí solo, el 4,5% de todas las denuncias emitidas por el coche policial.

El podio de las infracciones viales lo completan la calle Corte de Peleas y la avenida Santa Marina. Estas tres zonas coinciden siendo algunos de los puntos de la ciudad donde más tráfico se concentra a lo largo del día y donde se pueden ver más vehículos estacionados fuera de los límites establecidos y de las zonas delimitadas.

Mapa de calor con las zonas con más multas desde que se implementó el 'Deltacar'. / Ayuntamiento de Badajoz

¿Cómo funciona el "escáner" de la Policía Local?

Cedido originalmente por el Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) de la Diputación de Badajoz, el éxito del 'Deltacar' radica en su versatilidad y portabilidad. El equipo está formado por una plataforma compacta equipada con cámaras de lectura de matrículas que se adhiere mediante ventosas e imanes al techo de cualquier vehículo de la flota policial. Este dispositivo se conecta por bluetooth con una PDA que manejan los agentes desde el interior del habitáculo.

Su facilidad de instalación permite que la Policía Local de Badajoz pueda explotar el sistema en todos los turnos de trabajo. Además de captar infracciones de aparcamiento, las cámaras cruzan datos en tiempo real con las bases tributarias y policiales. Esto permite lanzar alertas instantáneas si detecta vehículos con órdenes de precinto o embargo, coches robados o automóviles fugados de controles y siniestros viales.

Objetivo: ordenar el tráfico

Desde que el dispositivo se implementó, la Jefatura de la Policía Local reiteró que el fin prioritario del dispositivo es mejorar la seguridad vial y garantizar una circulación ordenada, alejándose de cualquier fin puramente recaudatorio.

Asimismo, se aseguró que existe un control humano crucial: el ‘Deltacar’ no sanciona de manera autónoma. Su función es la detección y el registro de la posible infracción, pero cada una de las denuncias de este año ha pasado por un proceso de revisión y validación manual por parte de un agente de la Policía Local antes de ser formalmente tramitada.

Con este primer año de funcionamiento casi completado, los datos demuestran la consolidación del sistema Deltacar como una tecnología que llegó para transformar la movilidad en Badajoz y que, según las informaciones, seguirá siendo clave en el control del tráfico urbano.