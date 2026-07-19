Una discusión entre vecinos en Badajoz termina con dos heridos leves por disparos de perdigones

Una discusión entre vecinos acabó este sábado por la noche con dos heridos leves tras recibir impactos de perdigones. El presunto autor de los disparos ha sido detenido y permanece en los calabozos de la Policía Nacional a la espera de pasar a disposición judicial, según han confirmado desde la comisaría de Badajoz.

Al parecer los hechos comenzaron por una "fuerte" disputa vecinal que mantenían un hombre y una mujer en la calle Virgilio Viniegra, próxima a La Picuriña. Otro vecino desde su piso recriminó su actitud al varón y le dijo que dejara de increparla, ante lo que el primero le profirió graves amenazas. Justo después, el detenido se subió a la azotea de su casa y disparó con una escopeta de perdigones hacia la persona que le había llamado la atención.

Pero no fue este último quien resultó herido, sino otros dos vecinos del edificio, que recibieron los impactos de los perdigones y sufrieron heridas de carácter leve.

Fueron atendidos en el mismo lugar por personal sanitario, que comprobó que las lesiones no revestían gravedad.

Cuando la Policía Nacional llegó al lugar de los hechos, sobre las 21.30 horas, en la calle se había concentrado un buen número de personas que, según varios testigos, mantenían una actitud "hostil", por lo que los agentes tuvieron que aplacar los ánimos.

El presunto autor de los disparos fue detenido y trasladado a la comisaría.

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Estos hechos no guardan relación con los otros episodios violentos que se han registrado en la ciudad en los últimos meses vinculados a ajustes de cuentas entre familias.